PP-Vox: un pozo sin fondo

La cosmovisión racista sigue avanzando en la política: Vox propone y el PP dispone. Los acuerdos de gobierno alcanzados en Extremadura y Aragón son un paso más hacia la quiebra de los principios y valores de nuestra democracia, lo que equivale a la quiebra de las raíces del consenso constitucional. El último golpe es la incorporación de la 'prioridad nacional' en estos acuerdos de gobierno. Una conceptualización que pretende discriminar a los extranjeros mediante la limitación de derechos, especialmente los de índole social. La presidenta extremeña llegó a decir en el debate de investidura que su Gobierno jamás va a incumplir la ley. Palabras que anticipan la actitud defensiva de quien sabe que el precio que ha pagado para ser presidenta podría rebasar límites legales y constitucionales.

La incoherencia del Partido Popular tuvo su momento de gloria el miércoles en el Congreso de los Diputados al votar en contra de una moción presentada por Vox que venía a decir lo mismo que habían pactado en Extremadura. Se salieron del marco con el concepto de arraigo, que es menos racista. Pero el dilema escalará: Vox ha decidido ahora entrar en los gobiernos autonómicos en un cambio de estrategia respecto a la ruptura de hace casi dos años. La idea parece ser la de empezar a imponer su credo ante un hipotético gobierno en España con el PP.

El tema ha llegado a la Comunitat a través de una iniciativa de Vox en las Corts para que se inste al Gobierno de España a garantizar esta prioridad nacional. El PP se tendrá que posicionar. El problema es que el proyecto 'nacional' del partido ultra también lo es en relación con la cuestión territorial: no solo se trata de imponer la nacionalidad en materia social o en política migratoria, sino la idea de nación única en términos culturales e históricos, fracturando la visión integradora y conciliadora que la construcción del Estado Autonómico ha significado desde los inicios de la democracia. De momento, hoy se tendría que haber celebrado la conmemoración del 25 d’Abril, Dia de les Corts Valencianes. Pero por segundo año no se ha realizado: Vox no quiere llevar a cabo esta celebración y el PP se lo consiente. La duda es hasta dónde está dispuesto a aceptar el Partido Popular estos planteamientos, porque no está claro que este pozo tenga fondo.