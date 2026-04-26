La newsletter de Alfons Garcia: Los obispos hacen el mejor análisis de la prioridad nacional

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Ha vuelto a pasar. Cuando parecía que empezaba su retroceso con los problemas de Trump, los ultras en España han vuelto a hacerse con la agenda. Les ha valido un pacto en una comunidad tan periférica como Extremadura para lograrlo. No solo por el acuerdo, sino por la clave de bóveda de este aceptada por el PP, al que ha vuelto a poner contra el rincón en un mar de contradicciones para explicar lo inexplicable. Hablo de la prioridad nacional, el concepto de la semana, eso de dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales. Destila desigualdad, discriminación y xenofobia, pero el PP lo aceptó esperando que quedara en tinta y nada más, por sus dificultades legales, pero se ha encontrado con el sintagma por todos los sitios y lo que implica de barreras éticas vulneradas. De nuevo, Vox se apodera del discurso político y marca la discusión a derecha e izquierda. Ya no hay más que prioridad nacional en todas sus intervenciones y negociaciones, también en la que tiene abierta con Juan Francisco Pérez Llorca para los presupuestos de la Generalitat de 2026.

Un signo de estos tiempos es que vuelvo a coincidir con la Iglesia, como muchos, creo. Algo está cambiando. ¿Se ha movido la Iglesia o me he movido yo? ¿O ambos? ¿O es el orden global el que hace nacer insospechadas amistades? Los obispos españoles han realizado una reflexión más ajustada que muchos analistas. Han vuelto a defender la regularización, han condenado la prioridad nacional y han asegurado que el objetivo de esta es “buscar la polarización”. Así es, de nuevo, dominar la agenda pública con ideas que tensan el debate y la sociedad.

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