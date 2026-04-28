Ford, cuestión de fe ¿Es suficiente un coche híbrido para Almussafes?

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, saluda al secretario general de UGT-Ford, Carlos Faubel, durante la visita del directivo a la planta de Almussafes esta semana. / Levante-EMV

Ford Almussafes empieza a dar señales de vida tras cuatro años mareando la perdiz. La empresa estadounidense por fin ha comenzado a concretar sus planes de futuro en un momento en que la plantilla empieza a estar harta de los giros de guion y de los vaivenes. El jueves 23 de abril, el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, comunicó a los representantes de la plantilla que va a montar en mayo equipos de trabajo con cien empleados para preparar el lanzamiento del modelo híbrido, como adelantó mi compañera Begoña Jorques en Levante-EMV.

Hasta este punto todo habían sido vaivenes y cambios de estrategia. Repasemos la historia: en junio de 2022, la factoría valenciana ganó la competición que había montado la propia Ford con la planta alemana de Saarlouis para ver quién se quedaba con los dos nuevos modelos eléctricos que la compañía iba a lanzar en Europa. Alegría. Se vendió como la salvación de la planta previo recorte de los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, un año después se produjo un volantazo. Ford decidió que ya no iba a fabricar dos eléctricos. Renunció a 170 millones en ayudas para electrificar la planta de Almussafes y anunció a bombo y platillo que iba a producir 300.000 coches de un nuevo modelo híbrido. Solo unos meses después, rebajó la cifra a 209.000 unidades.

Ese coche se tenía que haber presentado en octubre del año pasado. Sin embargo, ni rastro del cochecito salvo la filtración interesada de que ya se han firmado acuerdos de confidencialidad con una serie de proveedores que no se han hecho públicos para el suministro de piezas.

En febrero, saltó la noticia de que Ford negocia con Geely compartir parte de la factoría (parte o toda porque nadie ha aclarado nada). La representación de UGT en la fábrica (que tiene la mayoría en el comité de empresa) aseguró que se iba a reunir con el presidente de Ford Europa en la factoría valenciana para aclarar el futuro de la planta. Esa reunión se anunció para finales de febrero. Pasó febrero y marzo sin rastro de Baumbick.

Ese encuentro por fin ha llegado a finales de abril y Baumbick sí ha empezado esta vez a concretar los planes. El presidente de Ford Europa informó de la creación de los grupos de trabajo y de que una parte de los empleados se trasladará a finales del verano a Alemania para trabajar en el nuevo modelo. Esa información coincide con la que manejan algunos empleados de las empresas proveedoras, que aseguran que sobre septiembre saldrán todos los detalles del nuevo modelo.

¿Será suficiente el nuevo vehículo para salvar la planta? La respuesta objetiva es que Almussafes no sobrevivirá solo con un modelo híbrido porque el mercado va en otra dirección (el 98 % de los vehículos vendidos en Noruega son eléctricos puros) y los aranceles de Trump complican la exportación de ese vehículo a Estados Unidos.

Para ello, en paralelo, la empresa negocia la cesión de parte de sus instalaciones en Almussafes a la empresa china Geely. El acuerdo todavía no se ha concretado. Desde hace cuatro años, todo lo que tenía que ver con Ford era una cuestión de fe. Ahora parece que empieza a vislumbrarse la luz al final del túnel. Veremos cómo acaba.

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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