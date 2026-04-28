Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexión V-30 y A-3Gran apagónCasitas RosasValencianos MaldivasRío Clariano en OntinyentFranciscoMercadona
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Recuperar la lengua

Un hombre lee el periódico en compañía de un niño.

Un hombre lee el periódico en compañía de un niño. / Shutterstock

Hay un parásito real, documentado, con nombre propio (cymothoa exigua), que devora la lengua de un pez y ocupa su lugar. Entra en él por las branquias, como quien se cuela por la puerta de servicio, se fija a la lengua y empieza a alimentarse de su sangre hasta que se atrofia y desaparece. Entonces ocurre lo perturbador: el parásito ocupa el lugar de lo destruido y desde ahí permite al animal seguir comiendo, seguir viviendo, seguir siendo, en apariencia, el mismo. Pero ya no lo es del todo.

Desde que supe de su existencia, no he podido dejar de pensar en la cantidad de gente que habla (o hablamos) por boca de otro sin saberlo. Hay frases que no son nuestras, pero las pronunciamos con una convicción admirable. Opiniones que nos habitan como si las hubiéramos criado nosotros, cuando en realidad nos fueron inoculadas por un informativo, por una red social, por un jefe, por un miedo. Uno cree que la lengua es el instrumento más íntimo del pensamiento, pero tal vez sea al revés: quizá el pensamiento no sea más que un eco de lenguas ajenas que han ido ocupando nuestro interior con la paciencia de ese crustáceo. Primero se adhieren, luego se alimentan, finalmente sustituyen. Y nosotros seguimos hablando.

Lo inquietante, pues, no es que exista ese parásito en el mundo marino. Lo inquietante es que su lógica sea perfectamente trasladable al ámbito de los seres humanos. Hay quien repite eslóganes políticos como si fueran ocurrencias propias, quien reproduce prejuicios heredados con la naturalidad de un reflejo, quien articula deseos que en realidad no le pertenecen. Abren la boca, o abrimos la boca, y escupimos una idea manoseada. A veces me pregunto en qué momento nos dejamos ocupar. Si fue un proceso lento, casi imperceptible, o si hubo un instante preciso en el que algo se nos metió dentro y decidió hablar por nosotros. Quizá la infancia sea ese instante en el que las primeras voces se instalan. Quizá la vejez consista en intentar desalojarlas. Pero resulta difícil, porque el parásito no siempre perjudica de forma evidente. Al contrario: permite seguir funcionando y entonces, con un poco de suerte, permite decir de vez en cuando algo que no hayamos escuchado antes. Como si, por unos segundos, recuperáramos la lengua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
  2. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  3. Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
  4. Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
  5. La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs
  6. Revisa tu cita con el médico: una doble huelga vuelve a tensionar la sanidad valenciana desde el lunes
  7. Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3
  8. València se moviliza contra la gestión de la dana con el apoyo de colectivos de toda España

Recuperar la lengua

Recuperar la lengua

Pulpos gigantes habrían dominado los océanos hace 100 millones de años

Pulpos gigantes habrían dominado los océanos hace 100 millones de años

Nicolás Donat consigue el premio de la montaña en el Trofeo Jesús Nazareno de Xàbia

Nicolás Donat consigue el premio de la montaña en el Trofeo Jesús Nazareno de Xàbia

La Comunitat Valenciana pierde empleo y eleva el paro en el primer trimestre de 2026

La Comunitat Valenciana pierde empleo y eleva el paro en el primer trimestre de 2026

Final Fantasy XIV Evercold llegará en enero de 2027 con una raid de alianza de Evangelion

Final Fantasy XIV Evercold llegará en enero de 2027 con una raid de alianza de Evangelion

Anna Gallego, del Club d’Esgrima Xàtiva, se alza con el bronce en el Torneo Nacional de sable

Anna Gallego, del Club d’Esgrima Xàtiva, se alza con el bronce en el Torneo Nacional de sable

La fiabilidad y calidad de los datos, eje de la competitividad y las políticas públicas en las III Jornadas Tecnológicas

La fiabilidad y calidad de los datos, eje de la competitividad y las políticas públicas en las III Jornadas Tecnológicas

El CA Safor Teika firma una victoria histórica en el Campeonato de España de Clubes

El CA Safor Teika firma una victoria histórica en el Campeonato de España de Clubes
Tracking Pixel Contents