Anarco literatura con flashback

Un gato negro, un libro negro, una rosa negra ilustraron el cartel de la XXIV Mostra del Llibre Anarquista de València jornadas que, en versión dos mil veintiséis, han patentizado lo que viene siendo una de las impactantes y exitosas herramientas de popularización, concienciación y transformación social: la literatura ácrata que en unión con otras artes prefiguran inquietudes palpitantes en las nuevas generaciones.

“¿Por qué la Mostra del Llibre Anarquista de València abandona Instagram?”. Esta fue la punzante cuestión tratada en la presentación del certamen donde se glosaría la crítica a redes sociales de la mano de Critical Switch, colectiva TransHackFeminista, no mixta, que mediante charlas y talleres aborda la seguridad digital analizando el impacto de la tecnología en el público desde una perspectiva radical, feminista y anticapitalista. Sus fanzines sobre el fediverso (universo federado de distintas aplicaciones: Mastodon –red socialdescentralizada-, Peertube, Pixelfed) son imprescindibles a la hora de usar sensatamente el Smartphone. ¿Prepararse para defenderse? También critican los centros de datos, -el ojo que todo lo ve y que abusa laboralmente de cuantas personas, generalmente subcontratadas, compendian las materias, ya sean truculentas o no, en sus instalaciones -. Desestiman las redes sociales comerciales centralizadas ese modelo de negocio, -del que nadie se para a pensar que el usuario es el producto-, y cuya ganancia es “vender tus datos”, tu independencia, tu vida.

Una jornada preliminar desde el CSOA CSN (centro social okupado anarquista en Ciutat Vella-València) que finalizó con la actuación de Brais y el coro de “voces unidas para derribar el odio” y contra el “cistema”: Cuir Cor. Actuación en apoyo al pueblo palestino, la defensa de la huerta valenciana y la comunidad LGTBQI+. Voces identificadas con la escena transmaribollo y queercore valenciana.

“El punketo es precisamente ese tipo de persona que va en contra de conformismos y que por ese motivo es visto como el bicho raro de la sociedad. El punketo grita con el puño del anarquista en alto: Soy antitodo. ¡Somos el veneno en la maquinaria humana!”, escribían Fernando Corzo y Ernest Pignon en el ensayo “Rimbaud era punketo”. El joven poeta francés ya desde la infancia se revolvió contra el orden constituido siendo descrito como anarquista y precursor del anticonformismo punk.

“¡Hay débiles que si se pusieran a pensar en la primera letra del alfabeto, pronto podrían precipitarse en la demencia!”, sentenciaría Arthur Rimbaud en “Carta del vidente” remitida a su amigo el poeta Paul Demeny en mil ochocientos setenta y uno.

¿Qué leen las nuevas generaciones? ¿Qué escriben? ¿Literatura anarquista y verdades como puños siguen veladas en la sociedad española actual aturdida por la psicosis de la normatividad?

¿Qué aviesas intenciones del negocio literario tendrán que sortear los libros presentes en la Mostra para evitar ser postergados al más recóndito anaquel librero?

“Tan guapa de cara: gordura y sexualidad”, fanzine de la valenciana Carmen Godino Megía, educadora Social, fue presentado junto al observatorio de Gordofobia Sanitària. Las ilustraciones del ejemplar, obra de la artista e ilustradora alicantina Paloma Pérez, licenciada en Bellas Artes y Máster de Diseño e Ilustración, conforman su proyecto personal de disidencia corporal. “Ya sabemos que la gordura conlleva unos riesgos y estamos atentas a ello, pero no nos ayuda que la gente nos insulte, nos señale, considere que nuestra vida no merece la pena ser vivida y que, llegado el momento, tampoco nos dejen morir en paz. Insultar a alguien, desearle la muerte y hacer mofa de una posible enfermedad, no es libertad, es odio”, apuntó Godino.

Feminismo, disidencia, anarquismo, ¿todo movimiento reivindicativo denostado a más no poder por obsesas tiranías y clasismos? ¿Bruñimiento a costa de vidas ajenas vociferando fobias, persecución y exclusión?

¿Emilia Pardo Bazán posible flashback?

Literata gallega de familia noble y adinerada (condesa), a los nueve años escribió los que serían sus primeros versos. Seis años después, con quince años, publicó Un matrimonio del siglo XIX. Infortunadamente al año siguiente se casó con un machista envidiosos del que por fortuna pudo liberarse, -algo nada frecuente en la época, principios del siglo veinte-, para entonces ya había tenido tres vástagos con el susodicho elemento tóxico. “Defendió con ardor la lucha por la emancipación social e intelectual de la mujer”. En Los pazos deUlloa retrata con pelos y señales la decadencia y degeneración fervientemente instalada en familias de abolengo y ranciedad españolas, esas que siempre urden aliarse con quien sea a fin de mantener candentes rescoldos sectarios y elitistas propios de gentes que “viven con el sudor del de enfrente”, (concepto bíblico trocado a la picaresca). Desde su innata posición ventajosa, Pardo Bazán, sabía de los abusos hacia la clase trabajadora y contra la mujer por lo que utilizó su conocimiento de primera mano para escarbar literariamente en tales miserias sacando a la luz cuanta porquería aun disfrazan de orgullo ciertos descendientes encopetados que viven de lo público, -o sea, del dinero del pueblo-. La que fuera primera catedrática de Lenguas Neolatinas en la Universidad. Central de Madrid podría equipararse a esa línea literata de nombres linajudos que utilizaron la escritura para sublevarse tal como Piotr Kropotkin, “el príncipe anarquista” ruso, promotor del anarcocomunismo y autor de “El apoyo mutuo”, quien torpedeó con sus palabras la línea de flotación del ventajoso e impune sistema elitista.

Recapitulación de luchas. Debate de nuevas estrategias. Preparación de la revolución futura. Del veinte al veintiséis de abril la programación convocó a cuantas producciones reivindicativas palpitan en el underground ciudadano aunque sean silenciadas por el establishment.

Géneros, estilos, narrativas y mensajes no reconocidos por la producción intelectual versada en el negocio puro y duro, mostraron su fortaleza. Autoedición, fanzines, revistas de ateneos libertarios, publicaciones independientes de colectivos y otros canales autogestionados renovados, año tras año, en perenne actividad comunicadora.

Rosella Alonso Frau, historiadora y activista anarco feminista, gusta de escribir sobre “las señoras anarquistas muertas”, tan primordiales que ninguna píldora de historia puede ser verdadera eludiéndolas como referentes. Alonso presentó en l´Espai de Lliure Aprenentatge El Punt su libro sobre la escritora y médica libertaria zaragozana y activista antifascista, Amparo Poch y Gascón, sindicalista afiliada a la CNT que fue repudiada por su familia. Alonso sentencia que “la historia que ocultamos”, -la de las mujeres anarquistas-, es una herramienta de aniquilación utilizada por el heteropatriarcado cis.

¿Qué hubiese sido de la humanidad sin la labor de las mujeres en todos los lances de la humanidad? El ser humano se habría extinguido hace siglos. “El olvido tiene nombre de mujer”.

Amparo Poch y Gascón, médica vocacional tuvo que estudiar Magisterio porque la Medicina era cosa de hombres pero al terminar la carrera, cursó lo que realmente quería utilizando sus conocimientos sanitarios como militancia. Junto a Lucía Sánchez Saornil y Mercè Comaposada i Guillém cofundó la organización feminista anarcosindicalista “Mujeres libres”, con más de veinte mil afiliadas. Apodada la “doctora Salud Alegre” publicaba artículos titulados “Sanatorio de optimismo” en los que transmitía de forma sencilla sus conocimientos para ayudar a las mujeres y sus enfermedades. ¿Cuántas adolescentes, adultas y niñas murieron por ignorancia sanitaria?

“Amparo es un poco como una amiga, era inteligente, divertida y valiente”, comenta Rosella Alonso de su biografiada. Elogiaba el amor libre sin sentimiento de propiedad proclamando la relación entre iguales. La autora afirma que ha huido de convertir la historia “en un rollo”.

¿Por qué las militantes sindicalistas, anarquistas, continúan encasilladas en el ninguneo y la desvirtuación? ¡Las mujeres siempre han militado en el sindicalismo como el que más! ¿Entonces?

Las cigarreras de Alicante lucharon por sus derechos laborales a mediados del siglo diecinueve. “Las caudillas del motín embozado, acompañadas de las individuas de más confianza, repartieron sus avanzadas por todos los caminos para impedir la entrada en la fábrica de las que a ella fueran, faltando de este modo a la palabra que habían dado”.

Las alpargateras de Elche hicieron huelga.

Toda narrativa histórica disfórica (que trasmite emociones negativas) sobre el movimiento libertario actualmente no tiene público que la compre, la juventud organizada atesora energía e información suficientes como para no atascarse en dolientes alegaciones del ayer. “Para contemplar cara a cara el espíritu de la verdad uno debe ser capaz de amar la menor expresión de la creación como a uno mismo”, aseveraría Gandhi.

¿Cuántas obras literarias con mensajes discrepantes o ácratas acaban en el cajón del olvido? ¿Cuántas no pueden ver la luz?

La sombra de cualquier dictadura es alargada y sinuosa, de lengua bífida y colmillo envenenado y ante el atisbo de anarquía apresa a la víctima tragándosela entera para después convertirla en parte de su organismo.

Gandhi carteándose con León Tolstoi y leyendo su obra se influenció por el concepto de resistencia no violenta. El Mahatma, en cartas a ministros de Bengala y Punjab escribiría: “Desconfíen del poder: el poder corrompe. No se dejen engañar por los fastos y sus oropeles. Acuérdense de que trabajan para servir a los pobres de los pueblos”.

En La Dahlia se presentaría el fanzine “Negativa Sensible”, a cargo de GAPE (Grupo Autogestionado de Producción Experimental) y el corto “GAD”, obra de Gaby Zaks, cuyo papel protagonista corre a cargo de Conxa Sol, siendo proyectados, asimismo, los cortos premiados en el festival Proyecciones Rocambolescas a cargo de Col-lectiu Massilla.

En Escola Meme (Benimaclet) la colectiva Nar Kunn presentó el fanzine “Raíces Indígenas Queer” junto al “Fanzine Misoginia Colonial: El patriarcado como herramienta de colonización” elaborado conjuntamente con la colectiva Massapé, -lucha contra el binarismo y la violencia de género-. “Poemas declamados” con Jennifer migra antirracista y el “Taller de privilegio económico” a cargo del colectivo “A Cambio de nada”, cerraron el cartel.

En el Ateneu Llibertari del Cabanyal, pieza clave del circuito anarquista valenciano, actuaron: “Queer Punk desde Madriz”: “Genderlexx & Kuir sicion”. La Mandràgora y el casal de las Falles Populars i Combatives formaron parte de los escenarios. Para las dos jornadas finales la Plaça del Carme volvió a reunir una edición más a editoriales, librerías, escritoras y autores, profesionales de la ilustración y el sector de la literatura anarquista en pleno. Allí estuvieron Silvia Agüero y Nicolás Giménez autores de “¿Anarquismo gitano?”, Antonio Orihuela creador de “Las sin amo. Escritoras olvidadas y silenciadas de los años treinta”, Armand Bronca Segur quien presentó “Enemics de la´autoritat” y El Equip de Traducció con “Más allá del bournout. ¿Por qué nos quemamos? Experiencias de salud, trauma y cuidados dentro y fuera de nuestros colectivos”. Joël Gayraud habló sobre “El hombre sin horizonte. Materiales sobre la utopía” y seguidamente José Manuel Rojo desarrolló sus “Razones de la revuelta, realidad de la utopía”.

Una turné por el arco literario ácrata que acabaría viajando con “Putas rebeldes. Historias sobre el trabajo sexual y lucha social” de Livia Motterle y Rodrigo Vescovi e “Incendios. Una crítica ecosocial del capitalismo inflamable” de Alejandro Pedregal.

El “X Aniversari de la Caravana Obrim Fronteres” tuvo su tiempo en la Mostra preludiando libros como “Paradojas de la experimentación en animales” de Marta Tafalla y “Metacuerpos: un contrapocalipsis. Filosofía del Movimiento y Liberación Terrestres: deshacer el supremacismo humano en la era de algoritmos y extinciones” de Jaym del Val. El colofón lo puso Milena Díaz y su “Rokoto. Archivo Cholx-migrante sin maestría”, cuestionando si se puede sobrevivir al exilio.

Johann Wolfgang von Goethe, filósofo y naturalista alemán frasearía: “El que es firme moldeará el mundo a su medida”.