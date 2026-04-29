El meme como dinamita política

La imagen generada por IA que publicó el PSE y que ha desatado la crisis entre el PNV y el Gobierno / X

En los tiempos que corren un meme puede acabar sentenciando un gobierno. Y si no que se lo digan al PNV y al PSOE tras el desencuentro entre ambos partidos a raíz del comentario publicado por los socialistas, creado por inteligencia artificial, y que ha acabado por dinamitar la reunión prevista entre Gobierno y uno de sus socios preferentes del que depende para mantenerse en el poder. Lo que para el equipo de comunicación del PSE-EE pudo parecer una ironía moderna sobre el nuevo Estatuto y el euskera, para la formación jeltzale ha supuesto una afrenta. La imagen de Aitor Esteban lanzándose a una piscina vacía podía parecer una idea jocosa pero ha acabado siendo una frivolidad digital que tensa las relaciones en la extrema fragilidad de la aritmética parlamentaria actual.

Esta crisis demuestra que, en política, la forma es tan importante como el fondo. El malestar en el PNV ha escalado con una velocidad que Moncloa no ha sabido prever, transformando una supuesta broma de redes sociales en una represalia legislativa inmediata con la cancelación de la reunión privada con el Ejecutivo y la posterior abstención del PNV en el decreto de vivienda. El "socio prioritario" no está dispuesto a ser caricaturizado por algoritmos.

El peligro real de este uso de la IA en la comunicación política reside en su capacidad para deshumanizar el diálogo y erosionar la confianza. Al sustituir el debate político por la parodia, se rompen los puentes de respeto y diplomacia necesarios para negociar leyes complejas. Al final, la política de Estado requiere de una sensibilidad humana que la inteligencia artificial todavía no puede emular y que, por lo visto, algunos equipos de comunicación han decidido ignorar a un precio político demasiado alto.

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