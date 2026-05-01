1 de Mayo: avances y mucho camino por recorrer

La llegada del 1 de Mayo, día en que se conmemora la capacidad de los trabajadores, los avances obtenidos en derechos o la importancia del desempeño laboral, permite, también, hacer balance y poner metas, porque todavía queda mucho camino por recorrer.

En lo que se refiere a lo conseguido, podemos destacar el acuerdo marco, promovido a nivel nacional por CSIF, que posibilita que el conjunto de empleados públicos experimente un incremento salarial del 11,4 hasta 2028. Aunque no repara la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante lustros, sí que logra atenuarla y ayuda a dignificar la labor fundamental desarrollada por los trabajadores públicos.

En esa misma línea igualmente se ha alcanzado, gracias al impulso dado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios a unas negociaciones que se habían estancado, la implantación de las 35 horas en la Administración General del Estado, que se aplicará en el mayor ámbito laboral de España y que en la Comunitat Valenciana afecta a 13500 empleados públicos.

Nuestro objetivo consiste en que se traslade con celeridad a la Generalitat -y así lo instamos en la reciente reunión de Mesa General de Negociación I en la que Hacienda adquirió el compromiso de implantarlo el 1 de enero de 2027-, y a todas las administraciones locales. El nuevo Estatuto Marco en Sanidad o la reversión de recortes en Educación, con el descenso comprometido de ratios por aula, constituyen otros avances cosechados en el último año.

No obstante, y aunque celebramos lo obtenido, queda mucho por desarrollar. Los servicios públicos sufren un importante deterioro. La Sanidad se encuentra con el problema de un número insuficiente de profesionales para atender una demanda creciente por parte de una población que aumenta progresivamente en la Comunitat Valenciana. Lo hace sin que se produzca, de manera paralela, un incremento de recursos, en gran medida debido a la infrafinanciación estatal que se ha convertido en un grave lastre.

En Educación, el personal docente valenciano sufre la discriminación de hallarse a la cola a nivel nacional en retribuciones. Esta situación la soporta en un contexto también de incremento de alumnado

Nuestro sistema sanitario público está sobrecargado. Esta situación revierte en el día a día de los pacientes, que han de esperar más tiempo para obtener cita con el especialista, para que les atiendan cuando acuden a los servicios de Urgencias o para ser operados. Estamos hablando de derechos básicos, de un bien tan vital como la salud.

En Educación, el personal docente valenciano sufre la discriminación de hallarse a la cola a nivel nacional en retribuciones. Esta situación la soporta en un contexto también de incremento de alumnado, de mayor burocracia o de conflictividad en los centros, como lo ratifica la última encuesta realizada por CSIF, que demuestra que el 70 % de docentes no se siente respetado en las aulas y que más de la mitad ha sufrido algún tipo de agresión. En Justicia, los funcionarios siguen esperando la mejora del complemento autonómico.

Por su parte, la coyuntura del mercado laboral en el ámbito privado resulta preocupante. Aunque ha bajado el paro y bordea la barrera del 10%, todavía nos hallamos cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea y gran parte del empleo que se crea se basa en contratos fijos discontinuos, que desembocan en una precariedad laboral. Una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Necesitamos a unas administraciones públicas y a un sector empresarial dialogante, consciente de que, juntos, podemos avanzar mucho más

Para afrontar estas y otras muchas cuestiones que suponen objetivos de desarrollo y de mejora social precisamos de condiciones como una reforma de la legislación sindical que refleje la pluralidad real de la sociedad.

Del mismo modo, necesitamos a unas administraciones públicas y a un sector empresarial dialogante, consciente de que, juntos, podemos avanzar mucho más. Este 1 de Mayo puede ser un punto de inflexión si nos permite acercar posturas, sumar fuerzas y mejorar como sociedad en la Comunitat Valenciana.