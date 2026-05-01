Así funciona la prioridad nacional: para los extranjeros, las sobras

A veces la sesión de control al Consell deja perlas. Ayer supimos qué es la prioridad nacional realmente para Vox. Lo supimos con una de esas metáforas que ayudan a entender mejor. Se preguntó su portavoz, José María Llanos, a quién se da la comida en una casa: ¿a los hijos o al de al lado? Primero, a los hijos, y si queda, al vecino, se respondió. Así de fácil de entender. Completen la línea de puntos: si sobra, para los extranjeros. No son una versión renovada del III Reich, dijo enojado, no se trata de “abandonar a niños enfermos”, se trata de poner orden y no situar “por delante a los de fuera frente a los de casa”. Ya lo saben: se trata de primero, los españoles y, para los inmigrantes, las sobras. Todo tan claro como deleznable, porque implica seres humanos de distinta categoría en función de su nacionalidad. Como aquello de Berlanga y Plácido: ponga un pobre en su mesa por Navidad. Caridad, pero no derechos, que se supone que era lo que habíamos consolidado en un siglo XX que se nos va por el desagüe.

Y lo preocupante es que el president de la Generalitat, con todo lo que ello representa, no fue capaz un día más de plantarse. Ni una crítica a la ‘prioridad nacional’. Ni una mala palabra con los aliados. Se limitó al recurso (fácil) de exigir la prioridad de la Comunitat Valenciana al Gobierno y a apelar al sentido común y asegurar que el cumplimiento de la ley está garantizado. Faltaría más. Lo contrario sería declararse en rebeldía.

En todo caso, lo de las leyes es relativo, porque si Pérez Llorca escuchó atento a Llanos, este deslizo que lo de los ultras no es incumplir la ley, aunque leyes injustas, las hay, y su objetivo es modificarlas “si tenemos apoyo”.

Lo más preocupante de toda esta historia de la ‘prioridad’ no es que la ultraderecha vuelva a inclinar el tablero político hacia su lado, sino que el PP, la derecha moderada, no entienda que el asunto no va de leyes ni de sentido común, sino de ética ciudadana. Si permites por escrito quebrar el principio de igualdad, ¿hasta dónde nos lleva ese camino? Como dijo Llanos, ¿qué leyes van a querer derogar pasado mañana?