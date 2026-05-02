Gobernar, ¿para qué?

Imagen del Cecopi durante la madrugada del 30 de octubre con Mazón, Bernabé y Pradas en el centro de la imagen en la sala del 112.. RIADA HISTÓRICA . DANA 2024 . GOTA FRÍA . INUNDACIONES . L'HORTA SUD . LA RIBERA ALTA . LOS SERRANOS . LA HOYA DE BUÑOL . EL CAMP DEL TURIA . REQUENA-UTIEL

La actualidad nos desborda. Pero también nos emplaza a tomar decisiones. Así que, si hay un momento para suscribirse a un medio de comunicación riguroso (elijan ustedes el que más les plazca, pero no olviden el adjetivo: riguroso), ese momento es este. Desde esa posición, permítanme unas pocas apreciaciones sobre sucesos ocurridos sólo en la última semana, que no tienen más propósito que mover a la reflexión. Ahí van.