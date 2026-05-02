La newsletter de Joan-Carles Martí: La vivienda y las cosas importantes

La vivienda es uno de nuestros problemas principales. Condiciona el empleo, la movilidad, el territorio y la fiscalidad. La Comunitat Valenciana vive la paradoja de atraer visitantes y nuevos residentes mientras sigue sin mejorar las condiciones que permiten vivir, trabajar y arraigar aquí. Cuando la vivienda se encarece, expulsa talento, aplaza proyectos vitales y convierte problemas estructurales en conflictos de urgencia.

La cuestión de fondo de esta semana vuelve a ser la dificultad valenciana para anticiparse a los asuntos decisivos.

Educación: gobernar no es reaccionar tarde

La convocatoria de huelga indefinida en la enseñanza resume una forma preocupante de gestionar los conflictos públicos. Durante semanas, la Conselleria de Educación sostuvo ante los representantes sindicales que no podía presentar una propuesta de mejora retributiva por razones presupuestarias. Sin embargo, una vez oficializada la huelga desde el 11 de mayo, empezó a buscar una salida con Hacienda, con el conseller Rovira de nuevo implicado en asuntos educativos.

Cuando se pasa de la imposibilidad absoluta a la urgencia en pocas horas, se rompe la confianza. La vivienda conecta con esto de forma directa, porque una sociedad que no cuida a sus docentes ni garantiza la estabilidad educativa tampoco construye un entorno atractivo para vivir y quedarse.

Financiación, consensos y agenda valenciana

La semana también evidencia que la agenda valenciana sigue pendiente de consensos básicos. Vicente Lafuente, desde la presidencia de la CEV, insiste en la necesidad de acuerdos entre PPCV y PSPV, con la financiación autonómica como prioridad. La infrafinanciación condiciona la educación, la sanidad, las infraestructuras, las políticas de suelo, el parque público residencial y la respuesta ante emergencias.

Sin recursos suficientes, la Generalitat administra escasez. Lafuente subraya, además, la falta de cultura de emergencias tras la dana y la pérdida de talento como obstáculo para la competitividad empresarial. La vivienda está en medio de ambas cuestiones. Sin precios asumibles, el talento se marcha o no llega. Sin planificación territorial, los fenómenos climáticos golpean con más dureza.

Agua, territorio y límites del crecimiento

La Unión Europea obliga a recuperar el buen estado de ríos, acuíferos y humedales antes de 2027, mientras la Comunitat Valenciana acumula problemas de sobreexplotación, nitratos, intrusión salina, contaminación y desequilibrio entre usos agrícolas, urbanos e industriales.

L’Albufera es una prueba de estrés del modelo territorial. La protección del humedal exige caudales suficientes, saneamiento eficaz, control de vertidos, reducción de nutrientes y coordinación administrativa. Todo eso afecta también al debate residencial: dónde se construye, con qué recursos, qué presión soportan los entornos naturales y cómo se compatibilizan agricultura, ciudad, turismo y protección ambiental.

Cultura: visibilidad sin estructura suficiente

La llegada de una buena retrospectiva de Anselm Kiefer al Centro de Arte Hortensia Herrero confirma que València puede competir en el circuito de las grandes exposiciones. Pero esa buena noticia convive con una pregunta incómoda: ¿puede una ciudad proyectarse culturalmente si no garantiza condiciones de vida razonables para quienes la sostienen?

La potencia cultural necesita vivienda, transporte público, espacios de creación, universidades, talento y continuidad institucional. De lo contrario, la ciudad se convierte en atractiva para visitar, difícil para vivir.

Derecho civil, autogobierno y vida cotidiana

La movilización de Juristes Valencians ante les Corts añade otra dimensión al resumen semanal. La recuperación del Derecho civil valenciano es una reivindicación técnica sobre competencias familiares, patrimoniales y sucesorias, como ya ocurrió en la Comunitat Valenciana entre 2008 y 2016, antes de que el Tribunal Constitucional anulara aquellas normas.

También aquí aparece la vivienda. Las reglas civiles afectan a separaciones, herencias, patrimonio familiar, custodia, régimen económico matrimonial y transmisión de bienes. Es decir, a la arquitectura privada de la vida cotidiana.

La vivienda debe leerse, por tanto, como síntoma de algo más amplio. Hay cultura, talento, tejido empresarial, sociedad civil, territorio y capacidad de atracción. Pero también improvisación educativa, financiación pendiente, fuga de capital humano, estrés ambiental, instituciones públicas desiguales y una agenda valenciana que sigue esperando turno en Madrid.

La vivienda no es solo un problema de pisos. Es el lugar donde se cruzan todas las demás políticas. Y por eso debería ocupar el centro de las cosas importantes.

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