La newsletter de Alfons Garcia: Llorca asume el bloque electoral con Vox

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Empezamos. Pues ya ha de tener urgencias internas Juanfran Pérez Llorca para airear la encuesta que ha dado a conocer a sus presidentes provinciales (del PP) y, con ello, a quien ha querido leer. Digo que ya ha de ver algo raro en el ambiente porque presentar una encuesta en la que el único que avanza, y mucho, es Vox suena raro.

Más allá de las cifras concretas, el hecho de que el sondeo se exhiba como un logro da a entender que la derecha valenciana ha asumido en este momento la idea de los bloques. El PP de Carlos Mazón que el 9 de octubre de 2024 iba centrado a por la mayoría absoluta y se miraba en Moreno Bonilla y Díaz Ayuso es pasado. La constatación hoy es que mantener el poder en 2027 pasa por renovar la alianza con la ultraderecha, aunque esta salga fortalecida y, por tanto, con más capacidad de exigir. Políticas, medidas y, quién sabe, quizá cargos. Hoy lo está haciendo en otras comunidades. Esa asunción de una realidad futura explicaría también tantos gestos de hoy con los radicales.

Si se compara con la publicada por Levante-EMV en octubre de 2025, y que daba una mayoría por la mínima a las derechas (51 diputados), la diferencia es que el PP pasaría de 34 a 37 (tiene 40 ahora). Lo que ha cambiado entre entonces y ahora es que Mazón ya no está. Entiendo que ese cambio de tendencia es a lo que se agarra Llorca para presentar el resultado como un logro.

Si hay que observar tendencias, más que datos concretos, la encuesta da una victoria aplastante del PP con la ultraderecha (57 escaños frente a los 53 actuales). Y todo eso, a pesar de la dana, el proceso judicial con los cargos de entonces imputados y la dimisión de Mazón por su gestión. ¿Con todo eso es posible tanta desmovilización de la izquierda y tanta afección a Vox, que no ha cuestionado en ningún momento a Mazón? Dudas.

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