La newsletter de Lucía Prieto: ¡Bienvenidas!

Me llamo Lucía, tengo 29 años y vivo en València, muy cerca del barrio donde nací. Piso a diario la redacción de Levante-EMV y aquí es donde leo, aprendo y me mantengo al día de la actualidad -cómo no-. Para mis amigas soy una especie de Google News personalizado, soy el “tía, ¿qué ha pasado?” de cada día. Porque sí, es más cómodo preguntar a tu amiga y que te resuma en un minuto de audio la noticia de turno que entrar a buscarla. Y los temas van desde el accidente debajo de casa de mi amiga Laura, del que quiere saber hasta el último detalle, hasta la subida de los alquileres a la que se enfrenta Sara. Y que aplica, por desgracia, a la amiga de mi amiga, a su prima, al vecino, a la novia de su hermana y a cada vez más gente que ve cómo su vida, la que esperaba tener ya bien encaminada a los 30, es un auténtico lío que a veces cuesta encajar.

Y ahí está el punto de partida de todo esto.

Mis amigas son periodistas, farmacéuticas, camareras, funcionarias, dependientas, profesoras y desempleadas. Tienen casi 30 años, muchos nombres distintos, aunque curiosamente ninguna se llama María. Son deportistas, artistas e incluso huertanas a tiempo parcial. Comparten ideología, aunque no todas: es lo que tiene haberse criado en un barrio obrero y estudiado en una universidad privada. Las que vienen de un lado y las que vienen del otro no siempre echan la misma papeleta cada cuatro años.

Y aun así, hablan de lo mismo.

Las mujeres de nuestra edad estamos procesando muchísimo a la vez. El trabajo, la casa, el dinero, las relaciones, el cuerpo, el futuro, la familia y un mundo cada vez más loco. Y hacemos, en su mayor parte, en conversaciones privadas. En grupos de WhatsApp, en cenas improvisadas, en tardes de birras o en esa llamada larga que haces caminando porque no tienes tiempo de parar.

Esta newsletter nace de esas conversaciones. De las mías y de las de mis amigas. Son temas que, en general, están en la agenda pública, sí, pero que nos afectan directamente.

Porque mis amigas son tus amigas. Y hablan de lo mismo que vosotras.

Aunque, seamos honestas: lo que hablamos aquí es para una amiga. Siempre, siempre es para una amiga 😉.

Es para una amiga / L-EMV

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