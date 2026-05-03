El pulso informativo de lo cercano

Que el periodismo atraviesa una etapa de transformación permanente ya no admite discusión. Pero, en medio de esa vorágine global, tecnológica, política y económica, conviene detenerse en lo cercano. En lo que ocurre a pie de calle. En lo que afecta directamente a nuestros barrios, pueblos y comunidades autónomas. Si algo sigue siendo insustituible es el periodismo local y de proximidad.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el foco se sitúa en una preocupación creciente: la relación entre la paz y el deterioro de la libertad de prensa en numerosos países. Una advertencia que no es retórica. Allí donde se debilita el periodismo, se resiente la democracia. Y donde la información se silencia o se manipula, las noticias falsas encuentran un terreno fértil en el que campar.

Sin embargo, este diagnóstico no debe hacernos perder de vista una realidad más próxima, la fragilidad del periodismo más cercano. Ese que cubre un pleno municipal, que fiscaliza la gestión autonómica, que da voz a asociaciones vecinales o que informa sobre decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía. Un periodismo que rara vez ocupa titulares internacionales, pero que también sostiene la calidad democrática.

En los últimos años, hemos asistido a una progresiva desertización informativa en ámbitos locales. Redacciones menguantes, cierre de delegaciones, precarización laboral y dependencia creciente de fuentes institucionales. El resultado es evidente, ya que la ciudadanía se encuentra con menos pluralidad y contexto. Además, el periodismo local convive con un ecosistema digital saturado de información, mientras cuenta con menos recursos y mayor presión para publicar con rapidez.

Por ello, el periodismo local resulta imprescindible. Sabemos qué ocurre en el mundo al instante, pero entender lo que sucede en nuestro entorno más inmediato depende de un profesional que esté en la noticia y la explique. Se añade la fuerte irrupción de la inteligencia artificial, por lo que la información más próxima redobla su valor diferencial.

Desde la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV) llevamos años insistiendo en la necesidad de reforzar este periodismo local. No se trata solo de una cuestión profesional, sino de un pilar democrático. Apostar por esta información es apostar por la transparencia y por una ciudadanía mejor informada. Además, en el contexto internacional, reivindicarlo adquiere una dimensión aún más relevante. La defensa de la libertad de prensa no solo se libra en grandes conflictos. También se juega en el día a día, en la capacidad de informar en el ámbito municipal y autonómico.

Necesitamos, por tanto, afianzar este periodismo. Apoyar modelos sostenibles de medios locales, educar y fomentar el consumo crítico de noticias cercanas y exigir a las instituciones un compromiso real con la pluralidad informativa. Y, por supuesto, dignificar la profesión. Por eso, en este 3 de mayo, el reto también es el de defender ese periodismo que nos mira de cerca, porque si no, la democracia pierde nitidez y, con ella, parte de su sentido.