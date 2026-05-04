Lamine Yamal no es el problema

Se lesionó Lamine Yamal y hubo casi estremecimiento general por la posibilidad de que la selección española se quede sin él para el Mundial que organiza el nuevo presidente de la FIFA, Donald Trump (me refiero al que manda). La ausencia de Lamine sería más que lamentable, pero su lesión no es lo más grave que le ocurre al fútbol español. La Copa del Rey la ha ganado la Real Sociedad, equipo que se sustenta en la cantera. El subcampeón ha sido el Atlético de Madrid, conjunto que alineó a solo tres españoles.

Lo visto en La Cartuja es solo un ejemplo de la crisis del fútbol nacional que no se acaba de ver. El Real Madrid puso en la cancha a once extranjeros. El Barcelona, por el contrario, ha disputado partidos en los que ha jugado con solo tres extranjeros. De los nacionales había siete catalanes y un valenciano.

La literatura balompédica ha cantado las glorias del Real Madrid y ahora nos topamos con que no aporta los tres o cuatro futbolistas para la selección lo que sería racional de acuerdo con su historial y lo mucho que se le canta. También el Valencia Club de Lim se ha quedado rezagado en la labor de aportar jugadores al equipo nacional. Tampoco el Sevilla está en condiciones de sumar músculo.

Si los grandes clubes de la historia del fútbol nacional no están en condiciones de ser base de la lista de convocados para menesteres tan importantes como el Mundial, nos tenemos que llevar al anuncio de que el futuro es tan oscuro e incierto como el reinado de Witiza, como nos decían en los libros de historia cuando en los institutos se estudiaba esta asignatura.

El espejo de Italia

No hay espejo más cristalino en que mirarse que el de Italia. Por tercera vez consecutiva no acude al Mundial. Si observamos el fenómeno de las plantillas de los clubes más importantes del país vemos que el afán por poseer grandes figuras ha contraído la producción nacional.

En el Reino Unido, el hecho de que las mayores entidades estén en poder de empresas extranjeras no le ha causado grave quebranto aunque de los seis aspirantes a ganar la Liga de Campeones se ha salvado uno. Sin embargo, el poder económico no ha decaído aunque puede ser cuestión a estudiar que haya jugadores españoles en las filas de los grandes y entrenadores banquillos de prestigio. Su selección tampoco es poderosa.

Hubo un tiempo en que el número de extranjeros estaba acotado. La norma de reducir el número de jugadores foráneos ya no es posible. No se puede prohibir que un club español contrate polacos, suecos o estonios. Ya tuvimos contratiempo con la sentencia favorable a Bossman. En los tiempo actuales los tribunales de justicia intervienen frecuentemente porque el fútbol hace tiempo que dejó de ser caso aparte.

Ante la internacionalidad general del fútbol lo que pueden hacer las sociedades españolas es tratar de fomentar su cantera, Es el modo más económico y además, el más legal porque no fichar foráneos no se atentar contra leyes comunitarias.

Los tribunales han juzgado casos como el de la creación de la Superliga. En Madrid se ha interpretado siempre que la sentencia le era favorable, pero la misma no obligaba a participar en la competición a que aspiraba Florentino Pérez. Los tribunales dijeron que no había problema para crear una competición continental porque la UEFA no podía ser propietaria exclusiva. El problema sin resolver estuvo en que no había participantes. Sólo se apuntaron a ella el Madrid, naturalmente, y el Barça, que también se bajó del carro.

Posdata. En la semifinal de Liga de Campeones el Atlético contó en la alineación con Marc Pubill, Koke y Marcos Llorente. El Arsenal, entrenado por el español Arteta, cuenta con Mosquera, Zubimendi, Raya y Mikel Merino.