Tres jueces y un destino, el del Valencia CF

Este martes, tres magistrados/as de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, se reúnen para deliberar si abren definitivamente una investigación integral sobre los presuntos delitos imputados por Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, a Peter Lim, Layhoon y otros, en estos 11 años de negligente gestión del singapurense en el club de Mestalla.

Un magistrado, amigo y valencianista, me ha asegurado que la Sala a la que le va tocar lidiar con uno de los toros judiciales más complicados de esta ciudad, está compuesta por jueces independientes, profesionales y preparados, comenzando por la magistrada ponente. He de decir que sus palabras me tranquilizan, y los antecedentes de la Audiencia Provincial en este litigio también.

Es justo recordar, que el archivo precipitado del juzgado de instrucción, fue recurrido, y que la instancia provincial obligó al juez y al fiscal a practicar nuevas diligencias y justificar con argumentos legales las causas del cierre de la causa ante la cantidad de prueba que presentamos. Siento decir que, en este caso, como acusación y como valencianista, no me he sentido defendido por la acusación pública ni tengo información sobre la práctica de nuevas diligencias en esa fase procesal.

Espero que en esta ocasión, el martes cuando las dos magistradas y el magistrado responsables de resolver el recurso, decida abrir definitivamente sobre esta década negra y oscura de la gestión del Valencia CF, atendiendo a datos y pruebas objetivas.

En primer lugar, hay documentación suficiente procedente de la Bolsa de Lisboa, que demuestra que en los fichajes de realizados por Peter Lim al Benfica, hay un desfase de decenas de millones de euros, entre lo que pagó el Valencia CF y lo que llegó al club portugués. La fiscalía de Portugal ha visto indicios de delito y lo está investigando.

En segundo lugar, hay una sentencia del Tribunal de Arbitraje del Deporte que condenó al Benfica y a Lim por alguno de esos fichajes. En la sentencia, y en la documentación que aportamos sobre los préstamos de Lim al Valencia CF, demostramos que Meriton tenía un poder absoluto en las operaciones, decidiendo precios, jugadores, compras y ventas. La sentencia del TAS ha servido a la fiscalía de Portugal para iniciar investigaciones.

En tercer lugar, hay una sentencia de la justicia italiana, que también hemos aportado, en la que condena a todo el consejo de administración de la Juventus, por una operación similar a la del intercambio de Cilessen y Neto entre el Valencia CF y el FC Barcelona. Es un delito mercantil de libro hinchar el precio de los jugadores para compensar las pérdidas en los balances de ambos clubes. Espero que la Sala tenga tiempo de leerla con detenimiento, y abra una investigación sobre unos fichajes en los que va a ser fácilmente demostrable que no valían los 35 millones de euros declarados. Ahí la LaLiga va a tener también mucha responsabilidad.

En cuarto lugar, hasta la fiscalía reconoce que el Valencia CF tardó 7 años en cumplir el mandato de la Junta de Accionistas de la SAD, en cerrar la sociedad Valencia CF ASIA ltd, y la sociedad sólo se cierra después de que demostráramos con el informe de unos detectives de Singapur, que esta era una empresa off shore, sin empleados, que estaba activa y con un administrador muy singular: un empresario inmobiliario socio de Lim.

En quinto lugar, nunca se han investigado los presuntos movimientos de dinero ente el Valencia CF, su sociedad en Singapur y las cuentas de Meriton en Hong Kong. Sólo se investigó una presunta transacción entre un bazar chino y el club, pero los pagos por presuntos servicios mercantiles de Meriton y como presuntamente, Meriton capitalizaba estos préstamos y simultáneamente, cobraba cantidades similares a su amortización, nunca se han investigado, Eso sí, los abogados de Peter Lim presionaron a la Agencia Tributaria para saber si la filtración de estos movimientos procedían de allí.

En sexto lugar, el juzgado de instrucción archivó el caso, cuando la Agencia Tributaria no había contestado a la investigación del presunto delito fiscal cometido por Layhoon. Sorprende que la fiscalía argumente que para que exista delito fiscal hay un mínimo legal de ingresos no declarados, pero en ningún momento se aplica a investigarlo, cuando la Agencia Tributaria en este caso abrió otra investigación interna y constató la veracidad del documento aportado.

En último lugar, quiero recordar que la fiscalía valenciana considera que los valencianistas no están indefensos, cuando con esta misma documentación, Meriton ha sido condenado e investigado fuera de España.

Con toda humildad y respeto, le sugiero a la Sala que estudie la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Cristiano Ronaldo por evadir y blanquear dinero, apoyándose en la red de empresas off shore que poseían Jorge Mendes, Peter Lim y Layhoon Chan, con Mint Capital a la cabeza. En Portugal están convencidos que está misma red de blanqueo fue utilizada para mover el gran beneficio obtenido en el movimiento de jugadores producido entre el Valencia CF y los diferentes clubes portugueses.

Mañana es el día D para comenzar a demostrar lo que todos los indicios señalan: el Valencia CF ha sufrido el vaciamiento de su patrimonio, y con los recursos del club se han pagado las inversiones de Peter Lim en la SAD. Prueba hay, sólo hace falta rigurosidad, valentía e independencia, tres valores que me dicen adornan a los tres jueces que mañana decidirán cual es el destino del club. Amunt.