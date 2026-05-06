1 de Mayo caleidoscópico

“Las que luchan no hablan, las que luchan lo demuestran con acciones. Y a las que estamos en primera línea nunca nos han dejado caer. La mayor vulneración de derechos laborales sucede cuando no hay papeles, sin papeles no hay derechos, estamos en esa regularización donde vamos a generar informes de vulnerabilidad y vamos a denunciar la desvergüenza de este gobierno”, declaraba la portavoz de Nave de Albal-València és Refugi en los parlamentos tras finalizar la manifestación organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en València. Dicha asociación, “frente al desgobierno autonómico”, sigue ayudando a dos mil familias supervivientes de la DANA en sus necesidades básicas.

Junto a la cabecera de la manifestación anarco sindicalista miles de personas marcharon recorriendo las calles de València hasta llegar a Ciutat Vella (casco antiguo de la ciudad) donde participantes como Antimilitaristas MOC València, PAH València (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, stop desahucios, alquileres sociales), València és Refugi y BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones por Palestina) expusieron sus parlamentos.

“¡Organización y lucha obrera!”, gritó el sindicalismo combativo tan silenciado, procesado, injuriado y desdeñado.

Nuevamente la ciudadanía demostraría que tras el llanto surge la fuerza inadmitiendo mentiras y explicaciones que no convencen por mucho meneo que se le dé al puchero mediático y judicial. “A las familias de las víctimas mortales del puñetero matón les hicimos una promesa: siempre levantaremos la voz hasta que haya verdad y hasta que haya justicia, todos y todas unidos: ¡Mazón a prisión!”.

CNT (Confederación Nacional del Trabajo), CGT (Confederación General del Trabajo), Intersindical (sindicato mayoritario en la enseñanza pública) y COS (Coordinadora Obrera Sindical que apuesta por el apoyo mutuo, sin subvenciones), nuevamente fueron ectoplasmáticos a la hora de protagonizar las escaletas de contenidos en los mass media del sistema. Con ellos los Sindicatos de Estudiantes, “València no está en venda” y la Koordinadora Kolectivo Parke.

¿Por qué seguir poniendo paños calientes a la cruda realidad minimizando la conflictividad entre informar a pleno rendimiento y acatar vasallajes? ¿Por qué tildan de “movilización principal” a la marcha llevada a cabo por agentes sociales? ¿Principal en base a qué parámetros?

Joseph Pulitzer supo que la singularidad y seducción de la cotidianidad, de la diversidad popular, era noticiable y con tal paradigma, logró “hablar a una nación, no a un círculo de personas entendidas” desde su periódico el New YorkWorld. Era consciente de que un periódico (red social, cabeceras digitales, medios radiofónicos o cualquier otro espacio informativo) es “como una institución pública, capaz de ejercer diariamente una influencia en el pensamiento del público”, por lo que encarecía la necesidad de independencia, relata el profesor y autor de varios libros sobre periodismo, José J. Sánchez Aranda

“Davant de l´extrema dreta Confederació General del Treball”. “¡No a la guerra!”. “Per la jornada laboral de 30 hores”. “Sanidad pública y de calidad”. Frente a la violencia machista: “Ni una més, ni una menys”. “Contra las guerras y la explotación. Por los derechos y la justicia social”.

“Queremos que el pueblo se habitúe a combatir y a vencer directamente con sus propias fuerzas” postulaba el teórico anarquista italiano Errico Malatesta. De lo contrario, sociedades procesadas bajo experimentos de manipulación excluyente, serán las víctimas de una mortal despreocupación y dependencia que como los personajes de la novela de ciencia ficción del escritor londinense Herbert George Wells, “La máquina del tiempo”, los Eloi, -hedonistas e inofensivos-, acaban siendo alimento para cavernarios Morlocks y sus dispositivos subyugantes.

Tres bandas de la escena valenciana actuaron al final de la manifestación organizada por la CGT: “Navajazo por un chándal”, -pop azucarado, metal, funk, surf rock o punk, con cinco singles en su haber entre los que se encuentra “Suegra franquista”, y temas estelares como “Niñato Cayetano”-. “Orkesta Paraíso”, -banda de punkrock y rock urbano con espectáculo visual de cinco enmascarados-. Y por último “Agua Bendita”, -banda de ska, reggae, punk y rock con canciones tan efectivas como “Los dineros”.

Ogros gigantes de Trump y Netanyahu con manos ensangrentadas caminaron junto a la pancarta cegetista, al igual que bomberos y bomberas forestales y profesionales de la EMT (Empresa Municipal de Transportes).

“¡Accidente laboral, terrorismo patronal!”.

¿Comprenderá la jadeante burguesía provinciana que también es asalariada? ¿Conseguirá la ignorancia e infoxicación (exceso de información, término acuñado por Alfons Cornella) atrapar al pueblo hasta el desaliento?

Ningún derecho que ahora se tiene ha sido gratuito, su precio se cobró en sangre, represión y persecución ¡no hay que olvidarlo! debiéndose transmitir desde el primer ciclo escolar y, por supuesto, en las familias.

La clase obrera sustenta países, y si apenas sobrevive asfixiada todo se va al garete. Afirmaba la periodista rusa y columnista del diario Nezavisimaya Gazeta, Katia Metelizza, que “cuando la gente sólo compra lo que necesita, la economía se hunde”.

Patrones caleidoscópicos existentes en la clase obrera celebraron el 1 de Mayo en dos manifestaciones.

“1º de Mayo. Unidas contra la precariedad - EU (Esquerra Unida)”. “Cada barrio una trinchera. Ganar el futuro. Construir socialismo”.

“Orgull de classe, 1 de Maig, orgull de poble”. –Compromís”.

“1 Maig. Proletaris del món uníu-vos. PCPV (Partido Comunista País Valencià)”.

“¡No al genocidio!” en Palestina.

“Treball digne, habitatge digne. Ni explotadors, ni rendistes – Sumar”.

“Ja n´hi ha prou de precarietat laboral de les dones!”, gritaron colectivos feministas.

El internacionalismo marchó en rojo total proclamando “Contra la guerra ¡revolución!” exigiendo “Acogida total a los migrantes”.

Se multiplicaron las felicitaciones por redes sociales “a trabajadores y trabajadoras invisibles” personas que se afanan “durante los trescientos sesenta y cinco días del año para darle a los gatos de las colonias felinas la dignidad, el respeto y el amor que otras personas les niegan”, al igual que para aquellas otras colaboradoras en santuarios, refugios y protectoras de animales además de a letradas y juristas que batallan por el bienestar animal.

“1º de Mayo. Más industria, mejor estado de bienestar, más futuro CC.OO-PV (Comisiones Obreras País Valenciano)”.

UGT FSP Pais Valencià portaba una pancarta del Guernica donde se leía: “No a la guerra”.

“Cuando tú pagas más por la cesta de la compra, hay uno que gana, cuando tú pagas más por tu alquiler, hay uno que continúa ganando, cuando tú pagas más porque sube el precio de la luz es el mismo el que está ganando, estamos hartos de que nuestros salarios acaben en los bolsillos de los rentistas que no “peguen ni chapa” para que el país funcione, ¡únete, súmate, organízate!”, declaraba un manifestante.

“Sàhara lliure” reclamaron mujeres saharauis vestidas con la típica melhfa.

“Treball amb drets. Podem València”.

“Pense Pensions Dignes. Sueca”. “Lluitem pel vostre futur. Defensem el sistema públic de pensions”. Fent Pinya (Colectivo de pensionistas de Sueca Ribera Baja) y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones salieron, ¿cómo no? a demostrar que las pensiones públicas se defienden.

“Desde CGT no podemos quedar ajenas a la explotación que acarrean las guerras, mano de obra barata que se utiliza para el lucro de unos pocos dominadores del mundo y de sus gentes. Que deja sin derechos a sus habitantes, sin derecho a una vivienda, a un trabajo digno, a la conciliación laboral y familiar, al descanso, al disfrute, sin derecho a ser libre y en el peor o mejor de los casos, sin derecho a la propia vida”.

La citada escritora rusa Metelizza, relataba que un acomodado hotelero holandés “se hacía su propia ropa; sólo compraba calcetines porque no quería llevar ropa que fuera cosida en sótanos mal iluminados por niños del tercer mundo”.

“¡Orgull de clase! -Compromís”.

“Reclamamos mejora de salarios que pueda permitir vivir de alquiler, reivindicar el derecho a la vivienda para la clase trabajadora –Joves CC.OO”.

“Movilízate por la escuela pública. Infraestructuras dignas, no al recorte de plantillas, ratios de alumnado muy elevadas, sobrecarga de burocracia -CCOO Educació”. “La atención a la dependencia es un derecho, exígelo”. “Maltrato 0 – 3 en lluita, solucions ja!”.

“La clase obrera y los pueblos del mundo unidos contra la dictadura mundial de Trump. -UCE (Unificación Comunista de España)”. “Con los sindicatos de clase. ¡Unidad!”. “Trump amenaza para la paz mundial. -UCE”. “Parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza. Ni terrorismo, ni genocidio. -UCE”. Pancartas y mensajes eran llevados por jóvenes coreando arengas.

“Ja n´hi ha prou de precarietat laboral de les dones!”.

¿Día también de la madre, abuela, mujer trabajadora -no asalariada- que realiza tareas hogareñas como destino vital sin reconocimiento alguno? ¿Para cuándo pensiones dignas y generales para todas las mujeres que en la agricultura, el comercio, el mundo del espectáculo, los cuidados y otros ámbitos han realizado trabajos sin retribución salarial? Pensiones. ¡No dádivas! Sin sus aportaciones el denominado milagro español no hubiera sido posible ni se sustentaría.

En toda política disociativa la desconexión es tan potente que llega un momento en el que cualquier vínculo con la realidad es inexistente; mucho ruido sin ningún fruto.

¿Transubstanciación sindical en agentes sobreprotectores que anulan el espíritu combativo, esencia de su existencia?

“¡Haced algo ya, coño!” gritó una joven en el Congreso de los Diputados cuando los “sillones” de derecha y ultraderecha negaron la prórroga de los contratos de alquiler.

“¡Haced algo ya, coño!”. ¡En muchos frentes!

La performance que CGT realizó con cuerpos yacentes cubiertos por sábanas recordando a las víctimas asesinadas en los conflictos bélicos, fue la llamada a hacer algo ¡coño! contra matanzas, genocidios, devastaciones, masacres. Ucrania, Mali, Níger, Yemen, Sudán, Siria, Myanmar, Nigeria, Palestina.

“Queremos reivindicar la lucha que llevamos en los comedores escolares porque los salarios son precarios y las ratios están sobredimensionadas”.

“La sanidad pública valenciana se sostiene sobre el trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras” declararon desde la Intersindical. “La clase trabajadora no se puede dormir, los derechos se tienen que defender”. En Castelló, Elx, Alacant y València Intersindical salió a las calles reclamando poder tener una vida digna, “para gritar bien fuerte que no a la guerra para que unos cuantos puedan hacer negocios, estamos hipotecando el futuro de nuestros niños y niñas”.

Citando nuevamente al magnate de la prensa Pulitzer, este razonaba en mil novecientos siete: “¿Cuál es el gran desmoralizador de nuestra vida pública? Por supuesto, la corrupción. ¿Y qué causa la corrupción? Por supuesto, la avidez de dinero. ¿Y quiénes ofrecen la mayor tentación para esa avaricia? Las corporaciones. El dinero es el gran poder de hoy. Es la creciente nube oscura para nuestras instituciones. Es el irresistible gran combate del futuro”. Y en esas están metidos hasta el corvejón gobiernos y gobernetes.

“Pasan los años, los siglos y comprobamos, un primero de mayo más, que seguimos siendo el sostén de los caprichos de la clase política y empresarial, de ricos y poderosos a todos los niveles. Y es que poco ha cambiado la situación. Al igual que entonces, en pleno siglo veintiuno, seguimos siendo los trabajadores y las trabajadoras quienes enfermamos, morimos o sobrevivimos a los derroches de quienes nunca conocieron la miseria. En este primero de mayo de dos mil veintiséis, desde la Confederación General del Trabajo, queremos acordarnos de todos aquellos seres humanos que están en estos momentos sobreviviendo”.

Francesco Saverio Merlino, abogado italiano, afirmaba que “la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores”.