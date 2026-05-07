Abascal chochea y Vox languidece

El problema de “Vox” es seguramente una “faringitis” aguda. Después de las revelaciones de sus últimos ex-combatientes necesita desviar la atención hacia otras latitudes políticas. No es suficiente los papelitos de los pactos en las distintas autonomías, sino que necesita, como agua de mayo, protagonismo político por dos razones. La primera que las vergüenzas económicas y políticas, presuntamente están cada vez más a la vista y, la segunda que necesita víctimas primigenias para alimentarsu poco a poco declive político. La gente empieza a desengañarse de sus incoherencias, por eso radicaliza su mensaje contra la inmigración y contra todo aquello que la apoya.

Ahora resulta que los obispos son unos aprovechados que se enriquecen con la inmigración. Ahora resulta que todas las organizaciones que ayudan a los inmigrantes se enriquecen con la inmigración. Por supuesto que estamos ante cortinas de humo y afirmaciones gratuitas. Por eso que se meta con los obispos y, de rebote, con Cáritas es de nota. No olvide que muchos de sus votantes probablemente sean católicos, que, si viven sus convicciones religiosas antes que las políticas, tendrán que optar por no secundar sus postulados ante la inmigración.

¿Sr. Abascal sabe por qué vienen la mayoría de inmigrantes a España u otros países europeos? Su respuesta es bien clara, porque la política del gobierno de Sánchez es irresponsable y puede tener un efecto llamada. Esto lo saben todos los españoles que le escuchan. Personalmente estoy muy en desacuerdo con las políticas del gobierno actual, pero en el caso de la inmigración coincido totalmente con el ejecutivo, ya que demasiadas situaciones enquistadas necesitan una solución justa y equitativa. No se puede condenar a vivir en la sombra y en el limbo jurídico a miles de seres humanos que han venido a esta país, la mayoría, para buscar un presente y un futuro para sus vidas y las de su familias. Así ocurrió en Alemania, Francia, Suiza, Argentina y México y otros países cuando muchos españoles tuvieron queemigrar por distintas razones para encontrar allí lo que aquí en nuestra patria se les negaba.

El Papa Francisco en su encíclica “Laudato si” nos dice claramente que “la Tierra es nuestra casa común”. Unos hemos nacidoen el Hemisferio Norte y otros en el Sur. Los avatares de la Historia ha llevado a que gran parte del Sur, haya sido absolutamente explotada durante siglos por el Norte. Por eso, esos países del Sur, no son pobres sino empobrecidos. Y muchos países tenemos responsabilidades históricas sobre esta situación. Y ahora, nos invita a mirar hacia otro lado cuando llaman a nuestras puertas seres humanos faltos de pan, de agua, de presente y de futuro. Ayer les robamos oro, plata, diamantes y, hoy seguimos con minerales raros para enriquecernos en el Norte. Y cuando vienen a nosotros quiere que les cerremos las puertas.

Evidentemente, no pretendo convencerle de mis principios. ¡Faltaría más! Pero a mi los suyos, ni me gustan, ni me convencen, y me parecen peligrosos para una sociedad democrática, justa, plural y abierta.

En todo caso, ¡líderes del partido de la “laringe” tómense un poco de tila!, ya que se ponen muy nerviosos con estos temas. Les recomiendo también algo, sin receta, para la “faringitis”.