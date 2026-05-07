Náufragos de lujo, pero náufragos

La situación por la que atraviesan los pasajeros del crucero Hondius nos recuerda que, ante el abismo, solemos priorizar el egoísmo. Da igual que no viajen en una patera que apenas se mantiene a flote; da igual que en sus pasaportes figuren banderas del "primer mundo", o que, en lugar de racionar una bolsa de patatas, tengan a su alcance platos dignos de una estrella Michelin.

Lo cierto es que, tras declararse el brote de hantavirus a bordo y confirmarse el fallecimiento de tres personas por una enfermedad que carece de cura específica, la solidaridad internacional ha vuelto a quedar en entredicho. El dilema de determinar a qué puerto y a qué país debe dirigirse el buque para tratar a los enfermos y repatriar al pasaje ha sacado a relucir nuestras costuras más feas.

Aunque resulte paradójico, ante una crisis sanitaria en alta mar, todos somos náufragos. Los pasajeros del Hondius se encuentran hoy en la misma orilla de incertidumbre que los millones de personas que, sin impacto mediático, se lanzan al mar en condiciones precarias buscando una salida. Al igual que para ellos, la solidaridad con el Hondius es una cuestión de humanidad básica; si no la ejercemos, el egoísmo acabará convirtiéndonos en náufragos de nuestra propia moral.

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