Opinión | Veus
Tot són beneficis quan aprenem en valencià
El valencià forma part de la nostra identitat i riquesa: és la nostra herència cultural i l’hem de transmetre a les noves generacions. També és un instrument d’integració
Escolaritzar als nostres fills i filles és un moment important en la nostra vida com a pares i mares. Determinarà el seu futur, on volem que s’eduque, amb qui, en quin entorn, com i perquè. Elegir la llengua en què volem que estudien també ha de ser important, així ho veiem a FAMPA-València.
En plena campanya d’escolarització les famílies hem de pensar què triem pensant en el millor per als nostres fills i filles, sense que l’administració ens confonga i sense que ens impose políticament el que ella vol, allò important és la nostra elecció com a famílies. L’administració sols ha de garantir la nostra tria, res més. Esta premissa tan senzilla d’entendre és convertix en una ferramenta ideològica quan l’atac al valencià és una constant en un govern valencià que menysprea la nostra llengua.
Ningú pot dubtar que aprendre valencià obri horitzons, com en totes les llengües clar està. La tria de la llengua vehicular condicionarà el futur dels nostres fills i filles i, per tant, és molt important que ens parem a reflexionar sobre el que estem triant i sobre els beneficis que té estudiar en valencià, un model d’èxit ple d’oportunitats de futur.
Per a FAMPA-València i en conseqüència per a totes les nostres AMPA/AFA federades, el valencià és una llengua d’oportunitats laborals. És obvi que per exemple, per a ser docent, cal acreditar el seu coneixement i també en altres àmbits laborals també es valora i s’ha de valorar el coneixement del valencià. Com més coneixements de valencià tinguen les nostres filles i fills, més facilitats tindran per obtindre els nivells de llengua requerits per accedir a molts llocs de treball.
Nosaltres som pares, mares, tutors... Però sabem perfectament que les persones que coneixen dues llengües (valencià i castellà) estan millor preparades per adquirir una tercera llengua. A més, saber dos o més idiomes aporta avantatges comunicatius i socials. Conéixer llengües significa apropar-se a noves cultures i maneres d’interpretar el món, fet que afavoreix la seua comprensió i ens enriqueix.
L’alumnat que estudia en valencià, normalment presenta molt bons resultats també en castellà com a matèria i domina perfectament el castellà. Estudiar assignatures en valencià no resta el coneixement del castellà, al contrari.
El valencià forma part de la nostra identitat i riquesa: és la nostra herència cultural i l’hem de transmetre a les noves generacions. També és un instrument d’integració per a les persones provinents d’altres territoris i països. Cal conèixer i viure els costums i la llengua pròpia.
Des de FAMPA-València animem a les famílies a matricular en valencià. Sabem que els nostres fills i filles tenen el dret d’aprendre les llengües oficials del territori on viu i l’administració té el deure de fer-ho possible.
Triar el valencià és una manera bonica de viure i d’entendre el món.
Endavant amb el valencià!
Elisabet Garcia Martinez és presidenta de FAMPA València
