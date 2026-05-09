La Europa pendiente

Se cumple el día de Europa, el 9 de mayo, 40 años más tarde de la entrada en vigor, el 1 enero 1986, del Tratado de adhesión de España a la Unión Europea, y, seguimos con la Europa inacabada, como advertía Walter Hallstein, primer presidente que fue de la Comisión Europea. La situación actual cuestiona la fortaleza de una Unión Europea que, nacida tras una conflagración mundial y con fundamento inicial en temas económicos, no ha resuelto las exigencias sociales que los fundadores quisieron impulsar en su desarrollo solidario, que desde Fundación por la Justicia compartimos.

Así, debemos preocuparnos por mantener una propuesta democrática y solidaria, como corresponde al espíritu fundacional, u optamos por el contrario por una realidad europea desviada de los principios que el Tratado de Roma, 1957, establecía. En Roma, en 2004, los países socios aprobaron un Tratado para una Constitución, que debía sustituir a los Tratados fundacionales, para la puesta al día de la idea de Europa que tuvieron los fundadores.Sometido a la aprobación de los ciudadanos de los Estados, España sería la primera en aprobarlo, por referéndum, 20 febrero de 2005, pero otros países, entre ellos dos de los fundadores, Francia y Holanda, no lo hicieron y desde entonces falta el cuerpo jurídico actualizado, que aportara fundamento social a la Unión Europea.

Setentaicinco años más tarde del Tratado Constitutivo de París, 1951, que inició el camino hacia la actual Unión Europea, nos encontramos, pues, con la necesidad de avanzar en la construcción de la Europa que queremos. Recreando la familia europea, como pudiera advertir el discurso de Winston Churchill, en la Universidad de Zurich, 1946, Estados Unidos de Europa, para permitir el reconocimiento de la diversidad, contando con un texto jurídico democráticamente aceptado.

La situación actual de la Unión Europea, veinte años más tarde de las posturas contrarias al proyecto de Constitución, puede decirse que es preocupante. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. La non nata Constitución europea, decía en su preámbulo, “que el poder no esté en manos de unos pocos, sino de la mayoría”, en palabras de Tucídides, que fueron eliminadas del mismo. Es decir, no sólo de los más significativos, sino de todos. ¿Qué sentido pudo tener la supresión? Acaso un retroceso en el reconocimiento de la legitimidad de los ciudadanos.

De esta forma, no alcanza la generosidad de los fundadores de las Comunidades Europeas, Robert Schuman, entre ellos, que nos lleva a recordar su declaración en el año 1950 en favor de la unidad, libertad y solidaridad europea. Con unas características comunes de pluriculturalidad y pragmatismo, alcanzando importantes logros en materia de paz, gobernanza, defensa de derechos y protección humanitaria, con las que ilusionaron a los ciudadanos europeos.

En el inicio de las negociaciones para la adhesión de España a la actual Unión Europea, una frase vino a recoger, con acierto, el espíritu europeo, “Europa, muchas abejas y un solo vuelo”. Hoy resulta de nuevo necesario defender ese espíritu democrático y solidario. ¿Mantenemos así, una propuesta ciudadana y abierta, con las matizaciones que se quiera, como corresponde al espíritu fundacional, u optamos por el contrario por una realidad europea pendiente de aquellos principios?