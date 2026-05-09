La newsletter de Joan-Carles Martí: Sin acuerdo en Educación

La Comunitat Valenciana entra en una fase política muy densa. La educación tensiona al Consell, la reconstrucción sigue pesando mientras el territorio avisa de nuevas emergencias y la cultura pública cambia cromos.

El timbre de la huelga ha sonado en las aulas, y cuando suena así, conviene no hacerse el sordo. Una huelga indefinida en la enseñanza pública a final de curso es el sonido más incómodo para cualquier Consell. Porque cuando las reivindicaciones mezclan salarios, ratios más bajas e infraestructuras dignas, ya no hablamos de una protesta corporativa, sino del funcionamiento cotidiano de la escuela pública.

El profesorado no desea una huelga indefinida. Las familias tampoco. El alumnado, menos aún. Precisamente por eso el conflicto solo se desactiva con compromisos concretos, calendario y presupuesto. La escuela pública no necesita otra guerra de relatos. Necesita un acuerdo urgente.

Andalucía como ensayo valenciano

La precampaña valenciana sigue mirando al sur en la recta final de las elecciones andaluzas. Para el PP valenciano, Juanma Moreno Bonilla es el modelo más deseado con ese tono transversal y capacidad para contener a Vox sin parecer un rehén. Pero Juanfran Pérez Llorca depende de Vox y mantiene un Consell que dificulta cualquier operación de centralidad.

En el PSPV, Diana Morant observa también con atención cómo le irá a su hasta hace poco compañera en el Consejo de Ministros. Su candidatura a la Generalitat parece segura y esta misma mañana se escenifica la ansiada unidad del socialismo valenciano, que será la foto donde se vea también a Ximo Puig.

La política valenciana empieza a moverse antes de que nadie toque oficialmente el silbato electoral.

El 3 % y el lío de Compromís

Jorge Rodríguez llevó a las Corts las firmas para debatir la rebaja de la barrera electoral valenciana al 3 % y han sido dadas por válidas. Así que habrá debate parlamentario. Nada que objetar, aunque, tal como está el patio, será una sesión insignificante.

El PPCV, con Llorca a la cabeza, hará gestos, pero Núñez Feijóo no parece dispuesto a una reforma que pueda perjudicar sus intereses. El PSOE tampoco tiene grandes intereses. La incógnita vuelve a ser Compromís, que vive su propio equilibrio inestable con el regreso de Mónica Oltra, a la que le dicen que con ella van al fin del mundo, pero las candidaturas se hacen como siempre: abrazos en público y codazos entre bambalinas.

El frente cultureta

La Diputación de València prepara cambios en su escaparate cultural. Rafael Gil apunta al MuVIM y Miquel Nadal a la Institució Alfons el Magnànim.

La renovación llega tarde, pero llega. El problema de fondo no son solo los nombres, sino el viejo enroque de las administraciones para construir una gestión que sobreviva a los ciclos electorales.

Durante demasiados años, la cultura pública valenciana ha vivido entre estructuras duplicadas, cargos heredados, jefaturas sin tropa y profesionales del catálogo. El MuVIM nació con vocación de modernidad, pero ha terminado muchas veces atrapado en los usos más antiguos del poder institucional.

El reto ahora no es cambiar el cartel de la puerta. Es cambiar la costumbre.

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