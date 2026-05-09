Pérez Llorca, guía turístico improvisado para un grupo de turistas canarios

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tuvieron ayer un inesperado encuentro con un grupo de turistas canarios a la salida del Palau, en la Plaza Manises. Junto en el momento en el que Pérez Llorca y Gómez pisaban la calle, una simpatizante se les acercó y tras hacerse una foto con ellos les invitó a saludar a un grupo de turistas que en ese instante estaban contemplando el entorno del Palau: "¿Todos de Canarias? Habéis elegido un viaje fantástico", les dijo el president mientras se acercaba y se hacía fotos con ellos. Entre risas, Llorca y Marciano Gómez se interesaron por los turistas hasta el punto de que el conseller de Sanidad reconoció que había viajado mucho a Tenerife.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el president ha querido mostrar su carino por este gesto de cercanía: "Gracias por tanto cariño. Entre Canarias y la Comunitat Valenciana hay algo que nunca falla: la cercanía de su gente".