Opinión | Vaivén
Vicent Soler y la esperanza del Levante-UD
El ex conseller de Hacienda Vicent Soler fue el viernes sin querer protagonista de una de las retransmisiones en director desde el Ciutat de València. Soler acudió al campo para ver el partido del Levante-UD contra el Osasuna y, como toda la afición, disfrutó de la victoria de los granotas y de lo que supone para su permanencia en Primera.
Al finalizar el partido, Soler fue abordado por una de las reporteras de À Punt que cubrían el encuentro y la reacción de los aficionados ante el 3-2 de su equipo. Como un aficionado más y con la bufanda del Levante UD al cuello Soler accedió y expresó su alegrís y sus sensaciones sobre el partido: "Muy emocionante, como todos los partidos del Levante y muy esperanzado".
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