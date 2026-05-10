Opinión | Sector 15, Fila 1
Mentre quede aire, respirarem, estarem al costat de l’equip i rebentarem Mestalla
Quina vergonya vàrem passar dissabte i què fotuts se n’anàrem a casa. Sincerament, este València CF, jugant d’eixa manera, no mereix estar en primera divisió
Arribem a la recta final de la temporada, on es juguen els cacaus, i la cosa està realment fotuda. 39 punts no garantixen la permanència, queden 4 encontres per acabar la lliga i el més trist de tot és que encara no sabem a què juga el València CF, ni si serà capaç de sumar 3 o 4 punts. Pensava que el “cupo” de partits castanya ja l’havíem superat en el curs actual, però no, quan més necessitat hi havia de guanyar i certificar la salvació, ens trobem amb el pitjor encontre de tota la temporada davant un Athlético de Madrid plagat d’adolescents. Quina vergonya vàrem passar dissabte i què fotuts se n’anàrem a casa. Sincerament, este València CF, jugant d’eixa manera, no mereix estar en primera divisió. Un encontre que resumeix i explica la nefasta temporada que ha fet el València CF. Encara sort que Rafa, veí de seient en Mestalla i gran amic, es va perdre el partit per malaltia, ell, que no ha fallat a cap encontre en Mestalla des de fa 40 anys, si arriba a acudir ens haguera tocat ingressar-lo en l’hospital per depressió aguda.
L’afició ha entrat en una esquizofrènia permanent i no sap si animar l’equip, xiular els jugadors, clavar-se amb l’entrenador, assenyalar a la direcció, la propietat... o simplement, abaixar el cap i mossegar-se la llengua. Cada aficionat/ada expressa els seus sentiments de manera espontània. Personalment, jo preferisc donar suport a l’equip durant el partit i quan acaba, si no m’ha agradat el que he vist, xiule, proteste i els envie a escaparrar si cal. Els responsables d’esta situació estan clars, de dalt cap avall comencem per Peter Lim com a màxim accionista, Kiat Lim, el president, Ron Gourlay com el director general, Javier Solis (encara no sabem ben bé quina és la seua funció, però ahí està sucant), Carlos Corberán com a entrenador i, uns jugadors que han mostrat un nivell molt mediocre per a estar en primera divisió. A mi em semblen els personatges d’una pel·lícula de terror de sèrie B, que s’han carregat, amb la seua incompetència, la idea d’un València CF competitiu, aguerrit i campió. Fins que els Lim, Gourlay, Corberán... no desapareguen del club, continuarem amb el mateix calvari. Ull perquè queden per disputar 12 punts per a tancar la lliga i segons com està l’assumpte, el València CF de Corberán és capaç de no guanyar cap partit més.
Mentre quede aire, respirarem, estarem al costat de l’equip i rebentarem Mestalla, com hem fet tota la temporada. Però, amb l’afició no s’hi juga, no intenteu prendre’ns el pèl ni vendre’ns gat per llebre, perquè ens trobareu de cara. L’únic que demanem és tindre un equip competitiu, implicat, que ho dona tot en cada encontre i que estiga ben dirigit. Si no tenen la capacitat de dur-ho a terme, que se’n vagen a casa o que canvien de club.
Per cert, enhorabona al Rayo Vallecano, que amb quatre graneres i un bon entrenador han aconseguit arribar a la final de la Conference League. Quina enveja. Amunt!
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- El frenazo inmobiliario retrasa las ventas seis meses en Valencia y eleva los descuentos
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa
- El Festival de les Arts se blinda ante un posible cambio de ubicación
- Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
- Cultura exige indagar si hay restos prehistóricos en la zona donde se proyecta un camping ecológico en Quesa