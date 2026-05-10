Opinión
Sense una negociació real i efectiva, la vaga indefinida educativa continua
75 euros en tres anys d’augment salarial per al professorat. Sí, 75 euros en tres anys. Aquesta és l’única proposta concreta de les 6 mesures que consten en la plataforma reivindicativa sindical. Des del 25 de setembre, fa ja quasi 8 mesos, que la Conselleria té damunt la taula eixa plataforma reivindicativa. Una plataforma que demana també la reducció de la burocràcia, de les ràtios d’alumnat, la recuperació del professorat retallat des de 2023, la millora de les infraestructures educatives i la derogació de la mal anomenada llei de “llibertat educativa”. En definitiva, millores per atendre el nostre alumnat.
La Conselleria no ha estat capaç de fer una proposta de tots els temes reclamats, tal i com va prometre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el passat dimecres.
Sí, el president va dir dimecres passat que el dia següent vindria la Consellera a la mesa de negociació amb una proposta de tots els temes, però no va ser així. La Consellera va vindre, sí, però només portava una proposta: 75€ en tres anys, fins a 2029 no tindrem eixa “pagueta”, que no dona per a res i que ni de lluny arriba a una mínima recuperació del poder adquisitiu perdut des de 2007. Perquè fa 19 anys que la Conselleria no li augmenta el salari al seu professorat!
I què passa amb les ràtios, amb la burocràcia, amb les infraestructures, amb la recuperació de les plantilles retallades i amb el valencià? De moment res de res.
Es veu que no tenen temps per a fer-nos una proposta sobre tots els temes, o bé pensen que amb un grapat d’euros ja ho tindrem bé i desconvocarem aquesta vaga indefinida i històrica.
Però pel que sí han tingut temps és per a redactar una carta a les famílies, una carta plena de mentides, una carta indigna que clarament busca enfrontar-les amb el professorat dels seus fills i filles.
Que facen cartes, endavant! Que intenten enfrontar famílies, alumnat i professorat, endavant! Perquè l’únic que han aconseguit és que les famílies i l’alumnat donen suport a la vaga indefinida i la secunden.
La consellera Ortí, el president Pérez Llorca i el PP estan tremendament espantats pel seguiment d’aquesta vaga, (repetisc: històrica i inèdita) en l’educació al País Valencià. I tot és gràcies a la mobilització del conjunt del professorat, que ja ha dit prou, que vol un salari digne, que vol una atenció al seu alumnat digna: amb menys alumnes per atendre’ls millor, amb més professorat per atendre’ls millor, amb menys burocràcia per atendre’ls millor, amb unes infraestructures de qualitat, i amb el respecte que es mereix el valencià, la nostra llengua.
I mentre no atenguen totes les peticions sindicals, amb una negociació real i efectiva, la vaga indefinida continua i continuarà.
Volem un ensenyament públic, de qualitat, i en valencià!!
Guanyarem!
