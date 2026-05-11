Cuando lo "histórico" es de verdad

Ha llegado el tiempo del Individual, de las pasiones; la hora de la verdad para cualquier profesional. Duras peleas, incertidumbre, sorpresas, revelaciones, animación en las gradas. Todo hasta el día 7 de junio, fecha señalada para la gran final de Escala i Corda. La historia del Individual comenzó a gestarse en la primavera de 1985. José Vicente Aleixandre, (DEP), a quien tanto le debe la pilota valenciana, era el redactor jefe de Deportes y había reservado cuatro columnas en una página.

"Alberto hui tindràs un tema bonic, no?", me dijo.

"Naturalment", contesté.

Tuvimos que acelerar el cerebro para no defraudar al jefe. Y pensé en una conversación en el palco de Pelayo unos días antes con el presidente de la Federació, Víctor Iñurria en la que me comentó la posibilidad de organizar un campeonato individual. Eran tiempos nuevos. La recién creada Federació de Pilota Valenciana aspiraba a liderar profundos cambios. Inmediatamente, telefoneé al presidente y me confirmó la iniciativa. Con el entusiasmo y la valentía que se requería me animó a publicarlo. La reacción fue de cierta incredulidad y de negatividad por parte de muchos trinqueters que la consideraban innecesaria: Genovés era tan superior que no se cruzarían apuestas. Porque entonces la apuesta regia el destino de los carteles y del deporte profesional. La Federació sacó adelante el torneo en 1986 con un éxito arrollador. El presidente de la Generalitat, Joan Lerma, acompañado del concejal de deportes de València, el entrañable Paco Gandía y del conseller de Educació, Cultura i Esports, Ciprià Ciscar así como de Víctor Iñurria, entregó la ensaladera de campeón a Genovés que derrotó a Sarasol en Pelayo por 60 a 35.

La Partida del Segle

Nueve de julio de 1995. Calor sofocante. El majestuoso trinquete de Sagunt, del que hoy nadie habla, se había quedado pequeño. Genovés volvía a la final del Individual tras haber entregado tres años antes la corona a Enrique Sarasol que era, según sus propias palabras: “la enciclopedia” del juego. Un Sarasol que se disculpó ante el maestro por vencerle: “Paco perdona’m” al abrazarse tras el último “quinze”. En 1995 Paco, a pesar de sus 41 años, insistía en participar. Llegó a la final tras dos eliminatorias con remontadas espectaculares. Se medía ante el joven Álvaro un zurdo surgido de las entrañas de la Galotxa, con valentía y juego de volea pero todavía lejos de la maestría técnica que llegaría a alcanzar con once títulos de la máxima competición. El luminoso marcaba un 45-35 a favor de la leyenda. Había esperanzas, pero la reacción de Álvaro fue espectacular y ganó cuatro juegos consecutivos: 45-55. Después, cuando todo parecía perdido, asistimos a los tres juegos más intensos, más arrebatadores de la historia de este deporte. Todos vivimos emocionados, en un valle de alegría sollozante, momentos históricos. Nunca ese adjetivo estuvo mejor ubicado. Nunca antes, ni después, un trinquete abarrotado quiso empujar con su aliento, “Paco, Paco, Paco”, la escalada hacia el trono de su jugador.

Tres décadas después, y gracias a las redes sociales, sigue siendo la partida que más emociona. Los abuelos la ven con sus nietos. Al igual que hay fotos como la de Tonico de Murla colocando la faja de pelotari a su nieto, los abuelos, los padres, los entrenadores de cualquier club y escuela, deberían proyectarla para encender la pasión hacia un deporte que trasciende lo físico para adentrarse en lo místico. Esa, la “Partida del Segle”, es la exposición más hermosa de los mejores valores del deporte.