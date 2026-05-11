Jerez, Lleida, Burgos, Vigo…

Probablemente, este Celta que ha armado Giráldez sea el mejor de todos los tiempos, si no contamos, por supuesto, el de Mostovoi y Víctor Fernández, vivísimo en la memoria de Balaídos. Miñambres tuvo mejor ojo con el actual míster gallego de los celestes (con quien llegó a firmar un preacuerdo) que con otras de sus operaciones, mientras tuvo las llaves de la Secretaría técnica granota. La vida da muchas vueltas y ahora el Llevant viaja a Vigo para jugarse la permanencia contra la escuadra celtiña. Y solo nos vale la victoria.

Quizá viajemos con los errores aprendidos del pasado. Aquel, por ejemplo, de especular en Cornellà, ante un Espanyol contra las cuerdas y fiarlo todo al último tramo de partido. Fue nuestra mejor opción para estar en estos momentos con un pie fuera del descenso. Se nos escapó y bien que lo estamos pagando. No podemos desaprovechar esta otra oportunidad. Nos la hemos ganado tras la épica remontada ante Osasuna, tras haber convertido Orriols en un fortín, tras la trayectoria del equipo con Luís Castro.

Al margen del Rayo-Girona de esta noche, hay partidos decisivos con algo en juego por parte de ambos equipos en esta jornada (Getafe-Mallorca; Espanyol-Athletic; Betis-Elche) y luego están los Alavés-Barça, Girona-Real Sociedad y Villarreal-Sevilla. No nos queda otra que confiar en que culés, txuri-urdin y groguets –como los rayistas hoy, antes de enviar esta crónica– dignifiquen la competición y no dejen la credibilidad de la Liga de Tebas más tocada de lo que ya está. Quizá sea pedir demasiado. El Sevilla, sin ir más lejos, ya ha escapado de la quema y es obvio para todo el fútbol europeo, que lo ha hecho con los favores (coyunturales, si quieren) del Atleti del Cholo, caído en Champions a la postre, y del once donostiarra, campeón de Copa y sesteando hace semanas.

Ganar en Vigo no es cualquier cosa. Y sin embargo, el empate o la derrota nos condenan. Harán falta, como mínimo, 42 puntos para salvarse. Jugársela en el Villamarín pendientes del transistor es un suicidio. Dejaría al Llevant sin depender de sí mismo. Es probable, por el contrario, que una victoria permita sentenciar la permanencia en casa contra el Mallorca. Y eso sí que es viable también. Pero antes hay que forjar este imposible.

Los pesimistas dirán que nuestro rendimiento baja fuera de casa; que no contamos con la magia de Álvarez, lesionado; que apenas somos capaces de sacar rendimiento del balón parado; que tenemos torcido el punto de mira de cara al gol; que Moreno firmó sus partidos más flojos contra Villarreal y Osasuna o que Pablo está a años luz (de nuevo) de su mejor versión, refugiado en un balón parado inocuo. Esperemos que en Balaídos recuperen ambos su mejor nivel. O que salten otro en mejor estado de forma, porque necesitamos once gladiadores. Y cualquiera que flojee mengua el poder de la falange.

Pero también hay argumentos para el optimismo: el juego del Celta, no tan físico, nos viene bien. Etta Eyong se ha reconciliado con el gol y Roger Brugué, con el fútbol. Iván Romero está de vuelta e incluso Morales parece recuperado para la causa. Oriol Rey siempre cumple cuando juega y Dela está imperial. Víctor García suma la moral de sus primeros tantos en Primera, y Olasagasti, sus mejores minutos. Y Espí sigue siendo uno de los futbolistas decisivos de la Liga, hasta cuando no marca. Tundé, si está fino, puede ser un puñal. Con esto vamos a la batalla y con las sentidas palabras del míster, confesando que está orgulloso de la actitud y el compromiso de sus jugadores. Creo que la clave, en parte, estará en que todos sean capaces de dar lo mejor de sí mismos sin el plus evidente que el Ciutat de València inyecta en sus piernas.

Ganar en Vigo es casi el ascenso. Casi la permanencia, disculpen.