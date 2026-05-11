Llega la apisonadora china de la automoción

Los fabricantes americanos y europeos de automóviles empiezan a ser conscientes de la que se les viene encima. Veremos si queda alguno en pie, porque la apisonadora china de la automoción viene a por todo. La china Geely está a punto de cerrar la compra de una parte de la factoría de Ford en Almussafes, pero es solo el principio. El sector de la automoción está viviendo la mayor revolución desde que nació. Los chinos dominan toda la cadena de producción y ahora están a punto de esquivar los aranceles, el último dique de contención que tenía la caduca industria europea del motor.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? China ha sufrido una transformación brutal en los últimos veinte años. El país impulsó la industria de la automoción eléctrica mediante una estrategia de «salto de etapas», convirtiendo su debilidad en motores de combustión interna en una oportunidad. Al darse cuenta de que no podían competir con la tecnología y las patentes de Alemania, Japón o EE. UU. en motores térmicos, el Estado chino decidió romper las reglas del juego y convirtió el coche eléctrico en una prioridad nacional.

El Estado chino ha inyectado más de 230.000 millones de dólares en ayudas al sector con el objetivo de controlar por completo todo el ecosistema. Ahora domina entre el 70 % y el 80 % de la producción mundial de celdas de baterías. Controla el refinamiento de los materiales críticos: el 73 % del cobalto y el 77 % de los cátodos. Además, marcas como BYD fabrican casi todos los componentes, lo que reduce drásticamente los costes.

El resultado, en el caso europeo, es que la industria del motor depende de los chinos para el componente más importante: las baterías. El único fabricante europeo que ha apostado por producir sus propias baterías es Volkswagen y va tarde. El resto está completamente vendido al poderío chino.

Algunos grupos, como Stellantis, han apostado directamente por aliarse con el fabricante de baterías CATL. Otros, como Ford, andan tan perdidos que van cambiando de estrategia cada pocos meses para acabar externalizando la producción de eléctricos. Geely es el primero que llega para quedarse, pero detrás hay cola. ¡Que Dios nos pille confesados!

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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