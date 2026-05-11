Sin vacuna para el otro "megavirus"

Vivimos condicionados por la inmediatez, por la vorágine, por el reemplazo fulminante. Los acontecimientos, de todo tipo, se suceden sin solución de continuidad. Apenas hay tiempo para detenerse en nada. Vamos saltando de aquí para allá, a golpe de ‘scroll’, sin llegar a profundizar, a reflexionar. Así que, esta semana, el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius lo ha eclipsado casi todo, con permiso de las siempre peligrosas excentricidades de Donald Trump. Como, además, allá donde escarbas un poco, te sale un ‘valencians pel món’, lo global pasa a ser muy local. Con toda esa avalancha de información, científica y no tanto, y con el inquietante recuerdo del coronavirus, anuncios como el de Meta han pasado desapercibidos. Y no era una cosa menor, pues hace unos días trascendió que la matriz de Facebook e Instagram aplicará en la Unión Europea la Inteligencia Artificial para estimar la edad de quienes utilizan sus plataformas.

El objetivo es asegurarse que el usuario tenga, al menos, trece años. ¿Cómo? A través de sistemas avanzados que examinen la estructura ósea y la altura de quien le da al teclado. Me pregunto yo cuál será el grado de efectividad de una medida - barrera, más bien- abocada al quiebro, al regate. En fin. Por mucho que a la empresa de Mark Zuckerberg le haya dado ahora por intentar blindar a los más vulnerables en el cainita mundo de internet, no puede evitar que Bruselashaya haya puesto la lupa en sus contenidos, capaces de generar la más peligrosa de las adicciones. Que pregunten, si no, a cualquier padre o madre con adolescentes en casa. Dan ganas de silenciarles los móviles y que rebusquen entre las montañas de ropa de sus habitaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en febrero su intención de restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. De momento, no pasa de intención. Seguimos a la espera de movimientos, porque cualquier mínima limitación a tanto trol o tiktoker tóxico será siempre bienvenida. Como ejemplo, el anuncio que hacía público la Conselleria de Educación la semana pasada, donde señalaba que el ciberacoso escolar en las aulas valencianas se ha reducido en un 60 % con el decreto de convivencia activado en enero. Una normativa que acota el uso de los dispositivos móviles en los centros, a lo que se suma la figura del coordinador de bienestar y protección. Queda la duda ahora de qué ocurrirá con esas restricciones impulsadas por el Consell en colegios e institutos, tan beneficiosas para la salud mental de nuestros menores, en un escenario de huelga indefinida de los docentes. Las consecuencias del paro que arranca este lunes en la enseñanza pública son imprevisibles. El panorama, la verdad, resulta poco tranquilizador.