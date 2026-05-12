Por una enfermería digna y reconocida en la Comunitat Valenciana

Hoy, en el Día Internacional de la Enfermería, reivindicamos el papel esencial de las enfermeras y enfermeros como pilar del sistema sanitario público valenciano. Su labor es clave para sostener el funcionamiento diario de la sanidad.

Sin embargo, la realidad que viven miles de profesionales en la Comunitat Valenciana dista mucho del reconocimiento que merecen. La falta de personal, la sobrecarga asistencial, la temporalidad y el deterioro de las condiciones laborales se han convertido en problemas estructurales de nuestros departamentos de salud.

La Comunitat Valenciana continúa por debajo de la media nacional y europea en número de enfermeras por habitante. Mientras en muchos países europeos se superan ampliamente las ocho enfermeras por cada 1.000 habitantes, aquí apenas se alcanzan las 5,5. Este déficit estructural se traduce en una sobrecarga asistencial constante: en Atención Primaria, muchas enfermeras gestionan cupos de más de 1.500 pacientes, mientras que en hospitales se repiten situaciones con ratios elevadas por profesional, especialmente en servicios como Urgencias.

A ello se suma una temporalidad que durante años ha superado ampliamente los límites razonables, con contratos precarios y cambios continuos de destino que impiden consolidar equipos estables. También preocupa el aumento de agresiones a profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria y Urgencias, en un contexto de saturación y demoras cada vez más frecuentes.

La falta de planificación resulta especialmente evidente en periodos críticos como el verano, cuando las sustituciones no cubren todas las ausencias y las plantillas deben asumir una carga de trabajo todavía mayor. Esta situación provoca retrasos en consultas, colapso de servicios y pacientes pendientes de ingreso durante horas o incluso días. A ello se añaden problemas estructurales en muchos centros sanitarios, con falta de espacio, consultas improvisadas y recursos insuficientes.

Desde CSIF reclamamos un compromiso real y urgente con la enfermería y con el conjunto del sistema sanitario público valenciano. Es imprescindible incrementar las plantillas para acercarse a las ratios nacionales y europeas, reducir la temporalidad mediante empleo estable y consolidado, mejorar las condiciones retributivas y establecer ratios seguras enfermera/paciente. También exigimos refuerzos efectivos en periodos de mayor presión asistencial y medidas contundentes frente a las agresiones, con más seguridad y protocolos ágiles de actuación.

Junto a ello, CSIF considera prioritaria la implantación generalizada de la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana. La atención sanitaria en los colegios es una necesidad creciente para atender enfermedades crónicas, emergencias, salud mental y educación para la salud, además de ofrecer tranquilidad y seguridad a las familias y al personal docente.

Cuidar a quienes cuidan no puede seguir siendo un eslogan vacío, no es una opción, es una responsabilidad ineludible. Apostar por la enfermería es apostar por una sanidad pública más segura, más humana y con mayor capacidad de respuesta para toda la ciudadanía.