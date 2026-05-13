El año decisivo

El Comité Nacional del PSPV-PSOE del 9 de mayo no ha sido un acto más. Ha sido la apertura de una nueva fase política en la Comunitat Valenciana. Durante estos meses, el socialismo valenciano ha hecho lo que tenía que hacer. Denunciar lo que estaba ocurriendo, explicar las consecuencias de las decisiones del gobierno del PP, acompañar a la ciudadanía donde más se sufría la falta de respuesta de la Generalitat y, al mismo tiempo, trabajar en una alternativa seria.

Mientras denunciábamos el deterioro de la sanidad pública, los retrocesos en educación, la falta de sensibilidad ante la dana, el abandono de la dependencia, los ataques a la igualdad o la frivolidad de un gobierno más pendiente de la propaganda que de resolver problemas, el PSPV-PSOE no ha estado parado. Se han puesto en marcha jornadas sectoriales, encuentros de trabajo y procesos de escucha sobre los grandes retos valencianos.

Ahora se trata de dar un paso más. Eso es lo que planteó Diana Morant en el Comité Nacional. No una simple llamada electoral ni una consigna para animar a quienes ya estaban convencidos. Lo que planteó fue abrir una etapa de movilización social y política para construir una mayoría capaz de recuperar la Generalitat, reforzar ayuntamientos y volver a poner las instituciones valencianas al servicio de la ciudadanía.

Queda un año para las elecciones municipales y autonómicas. Y ese año debe servir para escuchar más, concretar compromisos, incorporar a muchas personas que quieren que esta Comunitat cambie de rumbo y decirle a la sociedad valenciana que hay alternativa, proyecto, equipo y una oportunidad real de ganar.

El Objetivo 100.000 lanzado por Diana Morant tiene precisamente ese sentido. No es solo una cifra. Es una forma de entender la política. Es la voluntad de sumar a 100.000 personas dispuestas a participar activamente en el cambio que necesita la Comunitat Valenciana.

Personas que quieran aportar ideas, ayudar a elaborar compromisos de gobierno, participar en los procesos de elección de candidaturas o movilizarse en su barrio, en su pueblo, en su comarca, en su ámbito profesional o asociativo. Personas que quizá no militan en ningún partido, pero sienten que no pueden quedarse mirando mientras se deterioran los servicios públicos, se recortan derechos o se gobierna de espaldas a la ciudadanía.

Diana no lanzó una cifra al aire. Planteó una manera de trabajar. Y en esa dirección nos hemos puesto ya en marcha en el conjunto del PSPV-PSOE.

Vamos a territorializar ese objetivo. Vamos a llevarlo a todas las comarcas. Vamos a trabajar desde los municipios, las agrupaciones locales, las estructuras comarcales, los equipos sectoriales y todos los espacios donde haya personas dispuestas a colaborar. Porque la Comunitat Valenciana no se construye desde un despacho. Se construye desde cada ciudad, cada pueblo, cada barrio y cada comarca.

Y vamos a hacerlo así porque hablamos en serio. Queremos construir una mayoría social amplia para el cambio. El programa de gobierno no puede elaborarse de espaldas a quienes conocen los problemas de primera mano. La sanidad pública necesita escuchar a pacientes y profesionales. La educación necesita escuchar a docentes, familias y alumnado. La vivienda necesita escuchar a jóvenes, ayuntamientos y vecindario. La reconstrucción tras la dana necesita escuchar a las personas afectadas, a los municipios y a los sectores económicos.

Por eso habrá encuentros en todas las comarcas, espacios de participación sectorial y cauces para que quien quiera aportar pueda hacerlo. Porque el cambio no puede ser solo un mensaje. Tiene que ser una organización, una propuesta y una energía colectiva.

La política valenciana necesita recuperar una palabra demasiado maltratada, confianza. Confianza en que las instituciones pueden mejorar la vida de la gente, en que los servicios públicos pueden volver a ser una prioridad y en que la política puede hacerse con decencia, rigor y cercanía.

Esa confianza no se pide. Se gana diciendo la verdad, trabajando, escuchando y presentando propuestas realizables.

El actual gobierno valenciano ha demostrado demasiadas veces que no está a la altura. La gestión de la dana, el deterioro de los servicios públicos, la dependencia de la extrema derecha, los retrocesos en igualdad y la utilización partidista de las instituciones han abierto una etapa de profunda preocupación.

Pero el PSPV-PSOE no va a limitarse a denunciar esa realidad. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que está pasando. Pero junto a la denuncia debe estar la alternativa. Y junto a la alternativa debe estar la participación.

Queremos recuperar la Generalitat para reforzar la sanidad pública, situar la educación como prioridad, afrontar la vivienda con políticas valientes, dar oportunidades reales a la juventud, reconstruir con justicia y seguridad, defender la igualdad, la cultura, el valenciano y la convivencia, e impulsar un modelo productivo que genere empleo digno, innovación y prosperidad compartida.

Y queremos hacerlo con la gente. El año decisivo ha empezado. Diana Morant ha hecho una llamada clara. El PSPV-PSOE ya se ha puesto a trabajar. Porque queda un año. Porque hay alternativa. Porque hay mayoría social para el cambio. Y porque, si somos capaces de organizarla, la Comunitat Valenciana volverá a tener un gobierno a la altura de su gente.