Miedo a un hijo

La naturaleza tiene giros crueles. Uno de ellos lo está experimentando Teresa. Tiene miedo a su hijo. No puedo imaginar una situación más antinatural para una madre... pero, sin embargo, como ella hay 300 familias. El hijo de Teresa tiene 22 años y autismo severo, reacciona con extrema agresividad a su entorno y cualquier estímulo externo —como el ruido de una moto o cualquier situación similar— desencadena en él una reacción de ira que hace palidecer a su madre.

Por eso ha pedido ayuda. No sabe qué más hacer. Ha solicitado el ingreso de su hijo en una residencia donde puedan tratarlo. Sin embargo, no hay plazas.

Es necesario que la Conselleria tome nota de esta situación. No puede girar la cara ante un problema que afecta a 300 familias que viven al límite, atrapadas entre el amor, el miedo y la falta de recursos. Porque esto no va de una madre que renuncia a su hijo. Va, precisamente, de una madre que ha hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y que ahora pide ayuda antes de que ocurra una desgracia.

La Administración no puede limitarse a constatar que no hay plazas ni parapetarse tras los tiempos de los trámites. Su obligación es anticiparse, crear recursos y ofrecer una salida digna a quienes ya no pueden sostener solos una situación imposible. Teresa necesita protección. Su hijo necesita atención especializada. Y ambos necesitan una respuesta que no llegue tarde.

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