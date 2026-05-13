Periodismo cercano, útil y fiable

La mayoría de articulistas de la prensa valenciana eluden los temas propios. Lleva razón Jesús Civera, que vuelve a casa, cuando alude a esa querencia cósmica de algunos columnistas por arreglar el mundo antes que el vecindario. Hay mucha hemeroteca para ilustrar el célebre ejemplo de aquel gacetillero local, de reminiscencias falangistas, que mientras colocaba el folio en la máquina de escribir gritaba: “¡Ese Brézhnev se va a enterar!”. Es cierto que ahora a uno le pueden leer en Kamianské, la ciudad ucraniana donde nació aquel presidente soviético cejudo, pero la URSS cayó muchos años después y no precisamente por las bravatas anticomunistas publicadas desde aquí.

Opinar, comentar, analizar o cuestionar nuestras cosas es lo que esperan los lectores. Eso aprendí desde que llegué a estas páginas. Por eso, y pese a la sana competencia, el regreso de Civera a la sección de Opinión más plural del Cap i Casal es una celebración. Porque los herederos de aquellos tradicionalistas en blanco y negro la emprenden ahora contra la mexicana Sheinbaum, Fernando Simón o a la mínima que pueden contra la lengua de Teodor Llorente.

Esa proximidad permite contar que en la ejecutiva provincial del PP del lunes habló la consellera Carmen Ortí sobre la huelga docente y se le aplaudió por educación. Pero que, a la salida, los dirigentes populares comentaban el bajo nivel de la responsable de arreglar un conflicto que, dicho sea de paso y en su descargo, tampoco supo resolver el Botànic.

En tiempos en que los medios competimos por los mismos grandes temas, nuestro valor diferencial son los asuntos que afectan de forma directa a la vida cotidiana. Movilidad, vivienda, sanidad, educación, política autonómica y municipal o emergencias son cuestiones que demuestran la utilidad real de un periódico. Nos interesa el lector que considera a Levante-EMV su referencia informativa. Y esa fidelización no se construye con un pico puntual de audiencia, sino con una larga cadena de decisiones editoriales acertadas.

En un entorno donde la tentación de homogeneizarse es fuerte, nos fortalecemos cuando profundizamos en aquello reconocible. El gran reto es seguir creciendo sin perder identidad. Quizá ahí esté, precisamente, la clave del éxito digital.