Opinión
Unir, obrir i liderar: un any per al canvi
Liderar no és ocupar institucions. Liderar és generar esperança. És marcar una direcció clara. És activar una organització sencera per a eixir al carrer, escoltar la gent i explicar que hi ha una altra manera de governar
Queda un any per a les eleccions autonòmiques de 2027. Un any per a decidir quin futur volem com a poble. Un any per a recuperar un autogovern digne, útil I connectat amb la majoria social valenciana.
Vivim un moment decisiu. Cada vegada són més els valencians i valencianes que constaten que el model polític del Partit Popular i l’extrema dreta no respon a les necessitats reals de la societat. Ho hem vist en el deteriorament dels serveis públics, en la confrontació permanent, en els retrocessos socials i culturals i també en la manera irresponsable d’afrontar situacions tan greus com la gestió de la DANA.
Necessitem obrir una nova etapa. I eixa nova etapa només serà possible si som capaços de construir una majoria social àmplia, activa i esperançada.
Precisament amb eixe objectiu, el Comité Nacional del PSPV-PSOE ha aprovat la resolució 'Unir, obrir i liderar', un document que marca el camí polític del partit per als pròxims mesos. Una resolució que no parla només del PSPV-PSOE, sinó de la necessitat de reconnectar les institucions valencianes amb la ciutadania i de tornar a posar-les al servei del bé comú.
La primera idea és clara: unir.
El PSPV-PSOE necessita unitat interna, cohesió i una direcció compartida. I eixa unitat s’articula al voltant del lideratge de Diana Morant, una líder preparada, solvent i amb capacitat per a encapçalar el canvi polític que necessita la nostra terra.
Una persona amb la mirada i les mans netes, amb les idees i la convicció necessàries per a fer del govern valencià un motor de transformació i recuperació social. Una persona capaç d’unir no sols el conjunt del partit, sinó també el conjunt de la societat valenciana. Una ciutadania que serà partícep de les nostres propostes programátiques, però també de la la confecció de les candidatures.
La segona idea és obrir.
Obrir el partit a la societat civil, als sectors professionals, als col·lectius socials, als joves, al món de la cultura, de l’empresa i del coneixement. El PSPV-PSOE ha de convertir-se en un gran espai de participació i d’escolta activa.
Els socialistes valencians hem de tornar a guanyar la batalla de les idees amb la col·laboració d’aquells sectors que ens han acompanyat en les etapes més pròsperes del nostre autogovern. La Conferència Política prevista per al pròxim mes de setembre serà una oportunitat fonamental per a actualitzar el nostre projecte i enriquir-lo amb la mirada de la societat valenciana. Necessitem sumar sensibilitats, idees i talent per a construir una alternativa ampla i transversal.
I la tercera idea és liderar.
Liderar no és ocupar institucions. Liderar és generar esperança. És marcar una direcció clara. És activar una organització sencera per a eixir al carrer, escoltar la gent i explicar que hi ha una altra manera de governar.
No serà suficient esperar el desgast del govern actual. El canvi requerirà treball, proximitat, credibilitat i molta capacitat de sumar. Tenim un any per davant. Un any decisiu.
Però també tenim una oportunitat enorme: la d’obrir una nova etapa de dignitat institucional, de serveis públics forts, de convivència i de progrés compartit. Els socialistes valencians sabem d’on venim i sabem on volem arribar. I precisament per això afrontem este temps amb ambició, amb responsabilitat i amb la convicció que la ciutadania valenciana mereix molt més.
Unir, obrir i liderar no és només un lema. És el camí per a fer possible el canvi.
