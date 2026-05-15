El Madrid arremete contra todo

No es cierto que el Real Madrid se haya querellado contra El Vaticano. Pudo haberlo hecho contra el Papa Francisco, que era socio del San Lorenzo de Almagro, que viste azulgrana como el Barça y no lo hizo. Hoy, el club va de Herodes a Pilatos. Nunca jamás ha tenido tanto aplauso informativo y, sin embargo, a Florentino Pérez no le gustan ciertos artículos y algunas informaciones. Florentino Pérez, que ha sido el más grande presidente del club, después de Santiago Bernabéu, que recogió una entidad en ruinas, que salvó la existencia con la venta de la Ciudad Deportiva, la herencia del abuelo Santiago, ha tenido últimamente reacciones impropias de lo que ha sido su carácter..

Conozco a Florentino desde hace muchos años y no entiendo las razones por las cuales en los últimos tiempos el club se ha salido de madre. Hace una temporada arremetió contra la organización arbitral y hubo que cambiarla. Ahora tampoco le gusta la actual. Duelen los catorce puntos de ventaja que le saca el Barça, mas nunca pensé que fuera para tantos aspavientos.

Al Real Madrid de los últimos tiempos no se le reconoce. Hace dos años ganó la Liga y la Copa de Europa. En los dos años siguientes el PSG, sin Mbapeé, le ha sucedido en el trono continental y en la liga española un equipo hecho a base de recursos propios, de formar un conjunto con chavales de La Masía, porque no había solvencia económica para contratar a los mejeos del mundo, le ha dado un soplamocos. Dos campañas consecutivas. No me cuadran las reacciones de Florentino. Es comprensible que le hayan dado la espalda los grandes clubes europeos con los que quería montar la Superliga. Hubo una sentencia que se cantó en algunos medios como bendición papal y en la misma se reconoció la libertad que tenía el Madrid o cualquier otro club para organizar un torneo, pero sucedió que en Europa le dieron la espalda quienes tenían que haber formado la Superliga.

Mohamed Alí

Ha ocurrido que en el vestuario se han tentado la ropa algunos futbolistas. Parece que el Mohamed Alí fue el francés Tchuameni, que además de tocar el piano, lo que hace en las concentraciones, le supo tocar la cara a Valverde que hasta ahora era conocido por el guantazo que le dio a Baena, entonces jugador del Villarreal, en el aparcamiento del Bernabéu.

El cruce de guantes, que diría un clásico, no ha sido el primero que se ha dado en el vestuario madridista. Sin citar nombres, recuerdo que un jugador de Burriana puso a su capitán en la lona para que le contaran las diez en caso de existir árbitro. También se contó el incidente, aunque no tanto como el de ahora y por ello se busca al narrador.

Florentino ha anunciado nuevas elecciones. Si tal sucede ganará un año más para continuar al frente de la entidad. Para ser aspirante hay que aportar un aval de 187 millones de euros. La norma para acceder a la presidencia se adoptó bajo la presidencia de Florentino. Hubo un tiempo en que Vicente Boluda aspiró al puesto que si mal no recuerdo ocupó circunstancialmente hasta las elecciones en las que volvió a ganar Florentino. .

Me alegro de que Boluda, hijo de la señora que presidió los fastos del 75 aniversario del Levante, haya decidido en los últimos meses ayudar al club de su familia. Puestos a pensar en presidencia mejor le valdría llegar a la levantinista.

Los vecinos del estadio madridista se han convertido en sus mayores enemigos de la entidad.. Si no hay una reforma profunda para evitar los grandes ruidos los conciertos de los grandes expresos europeos no van a ser posible. Tampoco le han aceptado un túnel para que los socios entraran con su automóvil en un aparcamiento adecuado. Resulta difícilmente comprensible que una decisión en contra, que por lo que dijo un ministro socialista en la época de Felipe González cuesta cien mil votos se haya mantenido. Al alcalde popular, Álvarez del Manzano, le tomaron la el pelo cuando, según contó el presidente Ramón Mendoza en una asamblea, habían construido en la llamada Esquina muchos más metros de los legales. El alcalde caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Ahora parece que con alcalde del mismo partido no se acepten tantas anomalías. Encima es del Atlético.