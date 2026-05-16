Florentino y el machismo en el fútbol

Pensaba que Florentino Pérez era un señor. Pero no. Sus palabras y gestos del otro día lo dejaron en evidencia. Ahora resulta que las mujeres tenemos que pedir permiso para hablar de fútbol. Como si todavía hubiera que demostrar que sabemos de qué hablamos. El problema es que el comportamiento del presidente del Real Madrid, no es algo tan aislado y en la sociedad ‘futbolera’ está instalado y normalizado un cierto menosprecio hacia la mujer. Escuchar como a toda una profesional la llamaba ‘niña’ y dudaba de los ‘conocimiento futbolísticos’ de otra me puso como espectadora la piel de gallina porque, lamentablemente, recordé que esas no eran frases aisladas. Eran el reflejo de una cultura machista que sigue considerando que la voz autorizada en el fútbol debe ser masculina. Porque a veces, en una conversación entre iguales tras un partido, no hace falta hablar y un gesto despectivo o una mirada es suficiente para sentir que el hombre se siente superior.

Hablamos de un machismo que se ve cada noche en muchas tertulias televisivas y radiofónicas. Mesas llenas de hombres hablando de fútbol mientras las mujeres ocupan, si es que están, una simple cuota simbólica. Piénsenlo, hay pocas mujeres opinando y analizando y -salvo que se me hay pasado- ninguna dirigiendo debates. Pero eso sí, si que presentan el bloque de deportes en informativos. ¿Por qué será?

A los hombres no se les cuestiona si saben de fútbol antes de opinar. Da igual su edad. Nadie pone en duda sus conocimientos por el simple hecho de sentarse frente a un micrófono. Nadie les llama ‘niño’ en tono paternalista delante de una sala llena de periodistas. A nosotras sí. Y luego llegan las excusas. El ‘se saca todo de madre’, el ‘se malinterpreta’. No, señor Florentino, ya no lo aceptamos. Las palabras sí importan. Y más aún cuando las pronuncia uno de los hombres más poderosos del fútbol. Minimizar a una periodista no es una broma inocente.

Somos muchas las mujeres que llenamos estadios cada fin de semana y no acudimos sólo por pasar el rato. Lo hacemos porque nos gusta el fútbol. Y eso que muchas crecimos mientras nos repetían que ‘el fútbol es cosa de hombres’. Y aquí seguimos. Con criterio, experiencia y voz propia.

Como dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quiero creer que la palabras y gestos de Florentino Pérez son fruto de un «machismo anacrónico y un poco casposo», y que tras el revuelo provocado, todos han entendido que este comportamiento es inaceptable porque sí, las mujeres también sabemos de fútbol. Y de otras más cosas.