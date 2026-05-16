La newsletter de Joan-Carles Martí: No es lejos: es aquí

Hay una tentación antigua de hablar con solemnidad de Washington, Bruselas, Moscú o Pekín mientras el lector espera que alguien le explique qué ocurre en la escuela de sus hijos, por qué no llega el tren, sobre un conflicto sanitario, qué se decide en la Generalitat o por qué el club que forma parte de su memoria sentimental se gobierna desde un despacho lejano donde nadie da explicaciones.

Como si lo próximo fuera menor. Como si una huelga docente, una alerta sanitaria, la despoblación del interior, la relación con Cataluña o el silencio de Peter Lim no explicaran también el estado de una sociedad.

Esta semana la actualidad demuestra otra vez que lo cercano es lo importante. En un aula sin clase, en una familia que reorganiza el día por una huelga, en un docente que lleva años acumulando cansancio, en un pueblo que solo mantiene la escuela si llegan nuevos vecinos, en una administración que sabe coordinarse ante una emergencia o en una ciudad que mira a Mestalla y entiende que perder un club no siempre ocurre en el marcador.

La huelga que mide al Consell

La huelga docente ha colocado al Consell ante un conflicto que ya no puede despacharse como una incomodidad sectorial. Todo gobierno tiende a creer que una protesta se administra con su consiguiente desgaste. Pero hay huelgas que desbordan pronto ese cálculo. Ocurre cuando la protesta cuenta con unidad sindical, cuando las familias no se colocan automáticamente contra los docentes y cuando la administración transmite más rigidez que autoridad.

La escuela pública ordena la vida de cientos de miles de familias y sostiene una de las promesas básicas del autogobierno: igualdad de oportunidades, cohesión social y futuro compartido.

Por eso la protesta no habla solo de salarios, también de ratios, de condiciones laborales, de espacios dignos, de centros seguros, de aulas saturadas y de confianza institucional, que, cuando se rompe, cuesta mucho recomponer.

El problema de Carmen Ortí es que ha pasado a formar parte del problema. Cuando una consellera deja de ser vista como interlocutora útil por el sector que debe gestionar, la negociación se contamina antes de empezar.

La salida no exige épica, sino oficio. Reabrir la negociación, reconocer la dimensión real del malestar, buscar perfiles con conocimiento del sistema educativo y cerrar un acuerdo que permita a los docentes volver a las aulas sin sensación de derrota y al Consell recuperar iniciativa sin aparentar humillación.

Cataluña: normalidad frente a sobreactuación

La relación entre la Comunitat Valenciana y Cataluña suele sufrir una contaminación política que impide ver lo evidente. Son territorios vecinos, conectados por economía, universidad, logística, cultura, familias, movilidad, deporte y empresa.

Por eso una relación institucional normalizada no debería ser noticia. Lo extraño sería lo contrario. Cualquier president de la Generalitat Valenciana tiene la obligación de hablar con Cataluña, igual que debe hablar con Madrid, Andalucía, Baleares, Murcia, Aragón o Bruselas si eso sirve a los intereses valencianos. La política territorial adulta no se organiza por fobias simbólicas, sino por necesidades concretas.

España se debilita cuando todo pasa por Madrid, también mentalmente. Los modelos federales sólidos no temen la cooperación entre territorios; la ordenan y la aprovechan. La Comunitat Valenciana necesita hablar con Cataluña sin complejos. La vecindad exige respeto, y el interés exige continuidad.

El hantavirus y la memoria que no se ha ido

Han pasado seis años desde el covid, aunque a veces parezcan veinte y otras veces parezca ayer. Por eso cualquier alerta de salud pública activa hoy una memoria complicada. La pandemia mostró que las instituciones pueden salir reforzadas cuando actúan con serenidad, datos, expertos y capacidad de cooperación. Y también, que una emergencia mal gestionada o mal comunicada destruye confianza a una velocidad enorme. Los valencianos conocen bien ambas caras.

Lo esencial

La semana deja una pregunta de fondo: ¿qué instituciones están preparadas para ocuparse de lo esencial?

La educación pública exige negociación y respeto. Las emergencias sanitarias exigen coordinación y serenidad. La relación con Cataluña exige normalidad adulta. El periodismo exige proximidad con criterio.

El mundo no desaparece cuando se mira cerca. Se entiende mejor.

Me gustaría conocer su opinión y sugerencias en este correo levante-emv@epi.es, gracias

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