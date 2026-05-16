Dos partidos, dos formas de liderar

Sin noticias de Génova 13. Casi medio año lleva Pérez Llorca en la Presidencia de la Generalitat y aún no cuenta con el plácet de su partido para liderarlo. ¿A qué responde el hecho de que la dirección nacional del PP no convoque un congreso regional que lo afiance como presidente de la organización? Es difícil responder esa pregunta con certeza, pero en cualquier caso genera la sensación de interinidad e incertidumbre políticas. Lo que hace pensar que posiblemente desde la dirección nacional del PP tengan serias dudas de su competencia para ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas.

De lo contrario, no se entiende que casi seis meses después de ser investido president no se haya resuelto su liderazgo dentro del partido. Y esto puede parecer una cuestión meramente interna, pero no es así: la pregunta es si la sociedad valenciana puede creer en alguien que aparentemente no cuenta con la confianza de los suyos. Si a ello sumamos la calamitosa gestión del Partido Popular al frente del Consell desde 2023, este sería un hecho más que contribuiría a la erosión de la confianza en la política.

La apertura socialista. El Partido Socialista, con sus recién cumplidos 147 años, es la organización política con mayor arraigo en España. Desde sus orígenes hasta hoy ha liderado las grandes transformaciones sociales, imprimiendo una visión vanguardista que no ha tenido competencia histórica. Algo que se ha visto reflejado en las diferentes etapas en las que ha gobernado en la actual democracia, tanto a nivel nacional como aquí en la Comunitat. La construcción y consolidación del autogobierno, el impulso de las grandes políticas en materia social o el avance en derechos civiles, ejemplifican a grandes rasgos ese carácter transformador en los diferentes niveles del poder público.

Hace una semana el PSPV-PSOE celebró un Comité Nacional en el que su secretaria general, Diana Morant, presentó una hoja de ruta claramente aperturista. En el ámbito interno, se establece el sistema de primarias abiertas para la elección de los candidatos y candidatas, lo que implica un acercamiento considerable de la organización a la ciudadanía. De cara al exterior, la agenda busca reforzar los lazos entre el partido y la sociedad civil. Esto es fundamental porque el PP difícilmente puede liderar la recuperación de la confianza de la sociedad valenciana en sus instituciones.