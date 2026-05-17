Es noticia
Vicent Josep Escartí

València

Canya i cordell

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu acaba de publicar un opuscle sobre aquesr gènere interessantíssim de la nostra literatura que, a més, va conservar un ús ben destacable de la nostra llengua, ja que estava destinat a arribar, especialment, a les capes més populars dels segles XVIII i XIX

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu acaba de publicar, a cura d'Emma Gómez-Senent i Miguel C. Muñoz Feliu, un opuscle que porta per títol 'Literatura de canya i cordell' com a guia de recursos que sobre materials que es poden consultar a la BV, sobre aquest gènere interessantíssim de la nostra literatura que, a més, va conservar un ús ben destacable de la nostra llengua, ja que estava destinat a arribar, especialment, a les capes més populars dels segles XVIII i XIX. La ullada que es fa des de la nostra biblioteca nacional és ben completa i orientadora, sobretot per als qui es puguen acostar a aquests textos d'indole molt diversa però sempre atractius per als qui ens agrada veure com pensaven i com actuaven societats pretèrites de la nostra terra.

Així, a més de definir el gènere i donar-nos les seues característiques, el text fa una ràpida classificació de les tipologies dels escrits de canya i cordell que ens han pervingut, dividint-los en diferents grups: textos que parlen de fets contrets i esdeveniments més o menys notoris, catàstrofes -un subgènere molt ric, per cert-, i altres curiositats com ara l'aparició de peixos "estranys", naixements de criatures "fantàstiques" i coses per l'estil. A banda d'això, i com que no només es parla de "relacions de notícies", hi trobem romanços de cordell -literatura popular per a ser recitada en públic-, escrits devocionals -didàctics i moralitzants- o literatura satírica i burlesca que moltes vegades tenia un clar component misògin.

Tot seguit també hi ha un apartat destinat als autors -pocs- dels quals coneixem nom i cognoms -Carles Ros, Carles Leon, Joan Baptista Escorihuela i Manuel Civera-, i els impressors que més exemples ens han deixat d'aquell tipus de literatura, segurament perquè eren productes de venda fàcil que els permetien generar uns ingressos més o menys ràpids, amb una inversió mínima: Agustí Laborda, Cosme Granja, Jerònim Conills, Salvador Faulí i els diferents membres de la família Orga que s'hi van dedicar. Finalment, una última part ens aporta recursos online sobre la matèria i s'acaba amb una apartat de bibliografia.

No cal dir la gran utilitat que pot presentar aquesta visió sintètica i amb enllaços que ens porten als exemples citats i conservats a la BV, en especial per als docents que vulguen explicar aquest gènere literari tan famós i ben conegut fa uns segles i que ara amb prou pena subsisteix a les nostres biblioteques erudits. Tot un goig, per tant, poder disposar d'aquesta guia de recursos que ens permet aproximar-nos a aquells escrits d'una manera molt més ràpida, fàcil i de qualitat.

Boyas inteligentes contra el cambio climático y el exceso de algas

Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas

Se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar matar a una persona en una gasolinera de València

Castelló crea una ruta sonora para revivir la estancia de los Brigadistas al final de la Guerra Civil

El PAI del Grao incorpora una fachada al mar para oficinas, hoteles y locales comerciales

La Diputación perita el inventario del museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán Los Sorolla

De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni

