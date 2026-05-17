Opinión
Canya i cordell
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu acaba de publicar, a cura d'Emma Gómez-Senent i Miguel C. Muñoz Feliu, un opuscle que porta per títol 'Literatura de canya i cordell' com a guia de recursos que sobre materials que es poden consultar a la BV, sobre aquest gènere interessantíssim de la nostra literatura que, a més, va conservar un ús ben destacable de la nostra llengua, ja que estava destinat a arribar, especialment, a les capes més populars dels segles XVIII i XIX. La ullada que es fa des de la nostra biblioteca nacional és ben completa i orientadora, sobretot per als qui es puguen acostar a aquests textos d'indole molt diversa però sempre atractius per als qui ens agrada veure com pensaven i com actuaven societats pretèrites de la nostra terra.
Així, a més de definir el gènere i donar-nos les seues característiques, el text fa una ràpida classificació de les tipologies dels escrits de canya i cordell que ens han pervingut, dividint-los en diferents grups: textos que parlen de fets contrets i esdeveniments més o menys notoris, catàstrofes -un subgènere molt ric, per cert-, i altres curiositats com ara l'aparició de peixos "estranys", naixements de criatures "fantàstiques" i coses per l'estil. A banda d'això, i com que no només es parla de "relacions de notícies", hi trobem romanços de cordell -literatura popular per a ser recitada en públic-, escrits devocionals -didàctics i moralitzants- o literatura satírica i burlesca que moltes vegades tenia un clar component misògin.
Tot seguit també hi ha un apartat destinat als autors -pocs- dels quals coneixem nom i cognoms -Carles Ros, Carles Leon, Joan Baptista Escorihuela i Manuel Civera-, i els impressors que més exemples ens han deixat d'aquell tipus de literatura, segurament perquè eren productes de venda fàcil que els permetien generar uns ingressos més o menys ràpids, amb una inversió mínima: Agustí Laborda, Cosme Granja, Jerònim Conills, Salvador Faulí i els diferents membres de la família Orga que s'hi van dedicar. Finalment, una última part ens aporta recursos online sobre la matèria i s'acaba amb una apartat de bibliografia.
No cal dir la gran utilitat que pot presentar aquesta visió sintètica i amb enllaços que ens porten als exemples citats i conservats a la BV, en especial per als docents que vulguen explicar aquest gènere literari tan famós i ben conegut fa uns segles i que ara amb prou pena subsisteix a les nostres biblioteques erudits. Tot un goig, per tant, poder disposar d'aquesta guia de recursos que ens permet aproximar-nos a aquells escrits d'una manera molt més ràpida, fàcil i de qualitat.
