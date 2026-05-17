La newsletter de Alfons Garcia: La revuelta educativa crece sin freno a la vista

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Empezamos.

Una sorpresa. Es lo primero que se puede decir de la manifestación de profesores del viernes en València. Más de 35.000 personas que llenaron el centro de la ciudad. La mayor protesta docente en la historia (breve) de la autonomía valenciana. Será una fecha que quedará marcada en las crónicas del mandato de Juanfran Pérez Llorca. No sé si pensaba que lo de la movilización de los profesores podía dar para tanto. Estoy convencido de que no. Si no, Educación no hubiera actuado con tanta soberbia en el inicio del diálogo con los sindicatos, cuando les dijo que no había nada de qué hablar de aumentos de salario.

Las protestas nunca se sabe lo que llevan dentro y hasta dónde pueden alcanzar. Esta ha destapado un malestar acumulado de décadas y un temor extendido de que la educación pública es objeto de un deterioro estratégico en favor de intereses mercantiles. Diría, tras el éxito del viernes de los manifestantes, que los primeros sorprendidos son los docentes. Han encontrado una unidad y una fuerza que era difícil de prever cuando anunciaron la huelga indefinida. Esa unidad sindical sigue siendo hoy su principal fortaleza. Con todo ello, es una obviedad decir en estos momentos que la consellera de Educación, Carmen Ortí, se la juega con esta movilización educativa. Mejor dicho, con la forma de reconducir este conflicto. Porque hasta ahora le han ganado todas las mangas. Quizá es el momento de cambiar los tonos, las formas y los contenidos. La manifestación del viernes se lleva por delante además esas declaraciones de escaso seguimiento de los paros.

Llorca insiste en delegar en Ortí. Parece que prefiere mantener una distancia de seguridad. Implicarse personalmente tiene riesgos: es algo que solo puede hacer si tiene la solución a mano. Si no, estarán esperándole para cargarle toda la responsabilidad del fracaso y salir escaldado. Pero al president no le interesa que el clima de agitación social se alargue y, con ello, pueda contagiar a otros sectores. Mientras el conflicto persiste, vamos a ver, seguro, cómo se agita el argumento de la politización de la protesta. Incluso ya ha empezado a circular la acusación de “traidores a la identidad valenciana” y agentes del catalanismo hacia los convocantes. Da igual que también se manifiesten sindicatos de tendencia conservadora. Llagas del populismo de nuestros días.

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