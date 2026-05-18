El 'chollo' de los pisos tipo Dubái de Catarroja

Solar de Catarroja donde un inversor impulsa la promoción de 300 pisos tipo Dubái por un precio de 99.000 euros. / Francisco Calabuig

Un emprendedor espabilado ha tirado de imaginación y ha descubierto que Catarroja puede ser el nuevo Dubái. Ha lanzado en Instagram una campaña para captar interesados en comprar, por 99.000 euros más IVA, un piso con acceso a piscina, solárium, zona de "coworking" y gimnasio de 200 metros cuadrados.

Visto desde fuera, parece un chollo. Vamos, que antes de seguir viendo su vídeo en Instagram me he metido en mi cuenta para comprobar si me daba para la entrada. Pero el diablo está en los detalles. Según avanza el vídeo, el señor advierte de que los pisos van a medir entre 30 y 40 metros cuadrados.

Para el impulsor del proyecto no pasa nada, porque será como vivir en un hotel rodeado de comodidades (en lo del tamaño de la habitación acierta). Justo como los ricos de Dubái.

El empresario se apresura a aclarar que es una oferta dirigida a solteros, parejas sin hijos y viudos. La verdad es que sí, pero yo ya me quedo fuera porque no sé dónde iba a colocar a mis tres hijas, el perro y el acuario de agua salada con peces tropicales que nos acaba de tocar en una tómbola que había en las fiestas de Alcoi.

Y ahora vamos con lo serio: los números. Si se analiza con frialdad la oferta, los pisos parten de un precio por metro cuadrado de 3.000 euros. Hablamos de Catarroja, no de un barrio exclusivo en València.

Esta promoción obviamente es un disparate. Es lo mismo que defender que València es equiparable a las ciudades más pujantes de China y que da igual que no se puedan pagar los pisos con los sueldos actuales. La clave es que va dirigida a personas desesperadas por encontrar una vivienda que puedan costear. Y ahí sí tiene su mercado.

El inversor insiste en que las hipotecas saldrán a 400 euros y que los rentistas que compren para alquilar podrán sacar al mes entre 700 y 800 euros.

¿De verdad merecen nuestros hijos vivir ahí? Llegados a este punto, he de confesar que creo que hay demasiado listo que se aprovecha de la miseria humana. O a lo mejor es que yo estoy equivocado desde el principio y, cuando habla de los pisos tipo Dubái, se refiere a los destinados a los inmigrantes asiáticos que viven en condiciones de semiesclavitud (o sin el "semi") en la capital emiratí.

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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