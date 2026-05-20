Arde el Madrid no es titular muy imaginativo porque recuerda al libro de Lapierre y Collins, dos estadounidenses que en su crónica de la liberación de Paris olvidaron que el primer oficial “francés” que liberó la capital francesa fue el burrianense Amado Granell Mesado. Pero no encuentro mejor llamada para intentar contar lo que está en llamas en el Santiago Bernabéu. En ninguna de las crisis deportivas se había sumado una catarata de incidentes de la que han sido protagonistas personajes de primera final como el presidente Florentino Pérez, el entrenador Arbeloa y los jugadores encabezados esta semana por Killian Mbappe.

No resulta creíble que en medio del fragor del vestuario y la humillante derrota en la Liga, el máximo dirigente haya salido al púlpito a anunciar elecciones presidenciales. Algunas de las frases de Florentino han sido impropias de lo que ha sido siempre su manera de estar. Ha sido tontería que circulase el rumor de que estaba muy enfermo. Ha sido mayor estupidez que en medio del fragor de la batalla del vestuario haya retado a quien se atreva a presentar candidatura en elecciones.

Ha aparecido un joven alicantino, de Cox, población que aparecerá esta semana en los mapas deportivos porque en los geográficos casi nadie lo contaba. El joven empresario, que maneja los miles de millones de euros como muchos usábamos la calderilla para tomar café, se llama Enrique Riquelme y su apellido nos ha sonado a algunos porque el Villarrreal tuvo a uno de los mejores jugadores de su historia al bonaerense que volvió a Boca como jugador y terminó presidente.

Enrique Riquelme según Florentino tiene acento mexicano. No le he oído habar y tal cuestión no sería más detestable en Madrid que la del acento de algunos periféricos que aún no lo hemos perdido. Riquelme no sabe a qué juega si osa ser candidato contra Florentino. Este ganará con la parpusa, la gorra de los chulapos madrileños, dicho ello en fiestas isidriles. Florentino tiene algunos enemigos entre los socios, pero no los suficientes para que lo destronen.

Los misiles de Negreira

En plena etapa de frustración por lo que ha crecido el Barça, el Madrid ya ha echado a lanzar sus misiles por el nefasto asunto barcelonista de Enrique Negreira. Quienes idearon que se podía recurrir a un dirigente arbitral para ganar partidos mancharon a la entidad para muchos años. Negreira no solo no mandaba, sino que no tenía autoridad para nombrar colegiados para determinados partidos. Decir ahora que solo interesaban los informes es, dicho a la pata la llana, una gilipollez.

Los directivos azulgrana, que creyeron encontrar la piedra filosofal no pudieron ser más estúpidos porque su dinero no servía para nada. El Madrid vuele a arremeter con el caso Negreira. De momento no se ha encontrado ningún caso de árbitro véndido. Ni siquiera en esta etapa perdió eficacia el Madrid que siempre ha sido más inteligente para llevar el agua a su morral.

Los favores que ha tenido el Madrid durante muchos años son incontables. Desde siempre. Recuérdese a aquel capitán valencianista, Amorós, que ante la imposibilidad de que el árbitro diera por validos sus goles se llevó al vestuario a sus compañeros. Con el Madrid, por ejemplo, se ha podido ascender en un puesto de un banco y tal maniobra ha pasado inadvertida.

Tras la racha de victorias ligueras del Madrid, época en que mi amigo, y tristemente desaparecido, Alfonso Azuara bautizó el colectivo arbitral entre halcones y palomas, hubo reacción general ante las designaciones arbitrales que decidía José Plaza, presidente del Comité de Árbitros. Se ganó la batalla nombrando un trío para la designación de los colegiados. Lo formaron el propio Plaza, Antonio Martínez Lafuente, valenciano, abogado del Estado y presidente del Comité de Competición y Fernando Vara del Rey, asesor jurídico de la Federación. A la Real Sociedad le birlaron la Liga de 1979-80 y con el cambio de sistema ganó las dos siguientes. Manteniendo la fórmula del trío en las dos campañas posteriores venció el Athletic de Bilbao. A continuación lo hizo el Barça al que volvió a suceder el Madrid, cinco años si catar la Liga. Los halcones y palomas no habían volado a cielo abierto.

Mbappé y Vinicius

El Madrid no sabe qué hacer con Mbappé y Vinicius. No hacen matrimonio. Florentino quiere a los dos. El francés se ha enfrentado a Arbeloa, que es hombre de la casa. El club no tiene otra salida que esperar al nuevo entrenador para tomar cartas en el asunto de dos astros que no casan y crean ambiente muy degradado en el vestuario.

A Xabi Alonso se lo cargaron desde dentro, Vinicius, un ejemplo de buena educación deportiva, (¿me equivoco?) le montó un escándalo un día que decidió sentarle en el banco. Mbapeé ha puesto pies en pared, de modo que no se había visto nunca en la casa. Está obsesionado por jugar el Mundial con su país.

El grave problema actual, el incendio colectivo madridista, surgió de las primeras llamas del día que, con el avión presto a volar a Paris, se conoció la noticia de que el Balón de Oro era para Rodri y no para Vinicius. No hubo vuelo y ni siquiera que Ancelotti recogiera el galardón que se la había otorgado. Se equivocó Florentino al conceder a Vinicius la categoría de intocable. Desde entonces, lo protagonizado por Mbappé, quien evitó que sus compañeros hicieran pasillo al Barça, ganador de la Supercopa, ha sido enredar la madeja de tal manera que Mourinho, a quien supuestamente acompañará en el banquillo su fiel escudero Arbeloa, tendrá que poner la cara de fiera corrupia que tuvo antaño y que ahora ha perdido al ir bajando peldaños en la escala internacional.