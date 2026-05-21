Opinión
Passar la mà per la paret
La locució significa no aconseguir res o actuar improvisadament sense saber ben bé què es fa
Hem d’estar preparats i preparades perquè, a voltes, no obtenim allò que volem. Podem dir-ho de moltes maneres. La locució 'passar la mà per la paret' ens ajuda a expressar-ho. Significa no aconseguir res o actuar improvisadament sense saber ben bé què es fa. Literalment, s’utilitza per a dir que s’avança amb inseguretat, sovint a les fosques. També es diu de la persona que intenta trobar respostes sense tindre clar el camí. El seu origen podria estar relacionat amb el fet d’anar als antics rebosts a traure coses. Quan es trobaven buits, la mà arribava al fons i tocava la paret.
La gent jove no pot accedir a una casa. 'Passa la mà per la paret' perquè els preus i l’oferta estan fora de qualsevol lògica. Resulta greu perquè és un bé essencial. Veig com tenen de difícil les meues filles tindre un habitatge. Les dos majors posseïxen un nivell d’ingressos diferents i el problema el tenen igual. El dret a la propietat privada ha de tindre en compte que els poders públics han de preservar l’interés general per a impedir l’especulació, tal com diu la Constitució.
Esta setmana he publicat en el diari sobre l’injust afusellament de dos consogres de Bellreguard. Les seues històries estaven vinculades al doctor Peset. La reivindicació del net Toni Pastor i de la seua família ha sigut determinant. Fou el primer mestre de valencià que vaig tindre, després de l’experiència amb l’estimat Francesc Aledon. Ens retrobàrem l’any 2022, quan vaig publicar l’obra de teatre 'Les 11 de maig'. Em fa pensar les vegades que els ha tocat 'passar la mà per la paret' perquè ningú els ajudava a recuperar-los. Quants en quedaran encara anònims i silenciats?
No sabem si la justícia 'ha passat la mà per la paret' en la investigació de Rodríguez Zapatero. M’afecta que un expresident siga investigat. Em disgusta que determinada gent se n’alegre. Però no m’agrada que un polític presumisca de no ser culpable de res. Quan ho fan, sovint amaguen alguna cosa. Preferisc que assumisquen l’autocrítica i el reconeixement d’errors. Les actuacions polítiques mai són perfectes.
En definitiva, la decepció i la frustració no s’han d’apoderar de nosaltres si toca 'passar la mà per la paret'. Sempre hi ha noves oportunitats per a pintar la vida de color. Només cal atrevir-se a gastar la pintura que tenim al costat.
