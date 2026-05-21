En Valencia, Peter Lim nunca caminó solo

You´ll never walk alone es una canción compuesta por Rodgers y Hammerstein para el musical Carousel, estrenado en Broadway en 1945 y que ha servido de lema durante décadas para un equipo histórico, el Liverpool FC, un club que supo pegarle un portazo a las intenciones de Peter Lim de hacerse con su control accionarial, cuando el equipo británico estaba pasando por graves problemas económicos.

El singapurense, el hijo del pescador, pero también, el bróker que amasó su fortuna ayudando a mover fuera de su país el dinero de los multimillonarios chinos (espero no recibir un mensaje de Solís, por denominar chino a quien vive en China), había intentando antes asaltar San Siro, y hacerse con el AC Milan, con esa fórmula tan suigéneris inventada por él y por Jorge Mendes: que me ponga el dinero el banco acreedor del club, para pagarle su deuda, quedarme sus acciones y hacer magia financiera, cuyo objetivo final siempre era el mismo: comprar sin poner.

EL caso más paradigmático de este singapurense, no chino (aunque sus empresas off shore estén en China), lo representó el At. Madrid: le concedió un préstamo (casi usura) garantizado por las acciones de Gil Marín, quién en el último momento, pudo pagarle con dinero de su amigo Slim (éste si que era y es multimillonario de verdad). Así tiró a Lim de Madrid. Tercera bofetada futbolera en Europa.

Sin embargo, Jorge Mendes y él ya tenían atado al Benfica y a sus jugadores, con un préstamo que obligaba al equipo lisboeta a vender los jugadores que Meriton dijera, al precio que Meriton había marcado y al club que Peter Lim señalara. Hasta ese momento, la pareja Mendes-Lim había caminado sola; pero un ambicioso Amadeo Salvo, un vanidoso Aurelio Martínez, un débil gobierno de la Generalitat Valenciana, una Alcaldesa que estaba bajando de su pedestal, una Fundación del Valencia CF asustadiza y sumisa, una sociedad valenciana meninfotista, un entorno valencianista anonadado ante el nuevo Sha de Persia y unos monchitos bien adiestrados, pusieron la alfombra roja para que Peter Lim llegara a Mestalla en su carroza de Troya, engatusando a miles de valencianistas, incapaces de luchar por su club, encantados de recibir al Mesías que iba a conseguir lo anhelado por ellos, sin el esfuerzo de ellos, y con la complacencia de ellos. Pack completo. Valencia le había dicho a Lim: “tú nunca caminarás solo”.

Comenzó entonces (ver hemeroteca), mi durísima e incomprendida lucha (en aquel momento), cuyo objetivo era abrir los ojos a los valencianistas y a los responsables políticos, empresariales, sociales, culturales y mediáticos de Valencia de lo que iba a ocurrir y de sus consecuencias.

Recuerdo como uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol mundial me dijo en Madrid: “Miguel, ¿tú crees que un señor como Peter Lim, que dice tener una fortuna de 1200 millones de euros en aquel momento, se va a gastar 600 millones en el Valencia CF (entre inversión, estadio y deuda)?. En todo caso, dirá que pone 100, y cuando se vaya, no habrá puesto ni un euro y tendréis que pagarle una fortuna para que se vaya”. Acertó de pleno.

No era el único que me lo dijo. El dueño de uno de los grandes clubes de Europa, que conocía muy bien al propietario de la empresa china que nos compró el escudo y nos chupo la sangre emocional del valencianismo, me vaticinó que el final del club no sería muy diferente al del Zaragoza o Deportivo. Estamos en ese alambre cada año, con la soga de Goldman en nuestro cuello.

Ya han pasado casi 12 años desde ese 2014 en el que el socio de Peter Lim, Amadeo Salvo, terminó el trabajo para el que fue contratado, remunerado y convenientemente, defenestrado cuando ya no servía como flautista de la plebe. Ay si hablaran las paredes de la notaría donde Amadeo firmó su finiquito.

Este recorrido de más de una década, no hubiera sido posible si Peter Lim no hubiera contado con la ayuda explícita e implícita de los principales entes de poder de esta ciudad, tanto dentro como fuera del club. Y sin el silencio de unos corderos cómplices en Mestalla.

Solís, Inma Ibáñez, Corona, Anil Murthy y Layhoon

Hay que recordar que del Valencia CF salieron cientos de millones en compras y ventas de jugadores, de los que se perdían por el camino porcentajes absolutamente indecorosos, reconocidos, por ejemplo, en la Bolsa de Lisboa, y que, en algún caso, han recibido la condena del Tribunal de Arbitraje del Deporte o han merecido la atención e investigación de la fiscalía portuguesa. Los ejecutivos y ejecutivas del club han mantenido un servil silencio, bien pagado por cierto. En la memoria tenemos a Solís, Inma Ibáñez, Corona, Anil Murthy y Layhoon, por ejemplo.

Hay que recordar que 29 concejales del Ayuntamiento de Valencia, con la Alcaldesa al frente, aprobaron el pelotazo urbanístico de Peter Lim, en contra de la opinión jurídica del letrado municipal. Catalá, Borja y Papi unieron sus destinos en una reunión escandalosa dentro del despacho de Juan Giner. Sin olvidar, que el inefable José Marí Olano, se reunió con Germán Cabrera en Madrid, una reunión que nunca apareció en la agenda del superconcejal. O que nadie a desmentido la participación de la consultora Acento, de Pepiño Blanco y Alfonso Alonso, junto al hijo de Tebas, en el cambio de posición política del Ayuntamiento de Valencia.

Hay que recordar, que Peter Lim dio una serie de préstamos al Valencia CF para comprarse a él mismo jugadores del Benfica, cobrando intereses a los dos equipos, pagando ingentes cantidades de dinero a sus agentes de cabecera (y socios), mientras su empresa off shore, Mint Capital estaba envuelta en la condena por blanqueo que sufrió Cristiano Ronaldo, a la sazón cliente de Peter Lim y de Jorge Mendes.

Hay que recordar que, en una junta de accionistas clandestina del Valencia CF, se aprobó un préstamo multimillonario de Goldman Sachs, que arruinará al club, finiquitará un estadio dejando el 50% de la obra por terminar, y con coste brutal que no se justifica con las 50 columnas y la cubierta de plástico que se va a colocar. Algún día sabremos donde ha ido realmente el dinero.

Hay que recordar, por no hacerlo más largo, que la Audiencia Provincial, este mismo mes, cambió la ponente del auto que iba a reabrir el juicio contra Peter Lim, ya que al parecer, la magistrada no estaba de acuerdo en cerrar la investigación. No me olvido del fiscal en ejercicio que firmó la venta del Valencia CF, por debajo de su precio, en contra de la opinión firmada de sus técnicos en el Protectorado de Fundaciones.

Podría continuar y añadir a la lista de colaboracionistas, las asociaciones pseudovalencianitas que por una docena de monedas de plata han vendido su alma: pequeño accionista, peñas y veteranos, todos ellos con asiento permanente en el palco de Lim. La lista sería interminable con representantes empresariales presionando a concejales, reputados empresarios valencianos repelando el hueso del jamón, monchitos a sueldo de convenio y una larga lista de aficionados que se quejan en el bar, pero que aceptan las migajas que reciben en Mestalla. Tampoco quiero olvidarme de a la plantilla del primer equipo, y sobre todo de sus capitanes, con Gayá a la cabeza que no han sabido estar a la altura del escudo que lucen en sus camisetas.

Por todo ello, y por mucho más, por salvaguardar el pasado, el presente y el futuro del Valencia CF, el sábado debemos llenar las calles de valencianistas dispuestos a defender en público, lo que tantos defienden en privado. ¡Amunt y pico pala!.