Ya has ganado antes que el Barça...

"Vamos a ganar la Euroliga antes que el Barça" me dijo Juan Roig sonriendo y buscando animar a una afición que cuando venía el Barcelona y la Penya aplaudían al rival. Casi 40 años después, aunque el Barça ya ha ganado la Copa de Europa dos veces -por cierto, hace 16 años la última- Juan ha cumplido su promesa y ha hecho realidad su sueño con creces. Más que un título es tener al Valencia Basket donde está: en Atenas, tras un 0 a 2 en la semifinal con el equipo organizador y manipulador de la final, que te triplica en presupuesto de plantilla; con una Alquería que ya quisieran muchos equipos NBA... y en la temporada del estreno del mejor pabellón de Europa, con una afición que llena siempre, sin importar que haya fallas, futbol, mal tiempo...

El basket, gracias al empeño de Juan y Fernando y un grupo de amigos que una noche soñaron en hacer un club de basket que fuera lo más importante de la ciudad, es ya un referente europeo, un club sin el que no se entiende la sociedad valenciana -el pabellón ha puesto a Valencia en el circuito mundial de la música-, con una grada llena de pasión y una zona vip donde hay mas influencia que en los dos palcos de los equipos de fútbol juntos. Gracias afición! por creer en el proyecto desde la Canaleta al Roig Arena y darle el respaldo que sólo con dinero no se consigue -aunque es vital-, que le pregunten a Dimitris Giannakopoulos.

De escribir la primera crónica en liga ACB, contra el GK Guipúzcoa, con el mítico Antonio Serra, a este momento, son muchas vivencias, aunque cómo la primera vez... Bendita Copa en Valladolid que cambió la vida de todos. De allí salimos con autoestima, carácter y hasta con otra imagen, más guapos... Salimos un club campeón, inolvidable la foto de Rodilla, Miki y Luengo levantando el trofeo. Hoy me acuerdo de muchos de los que de una forma u otra ayudaron a hacer realidad el sueño junto a Juan y Fernando... Trini Roig, Paco Raga, Andrés March, Manolo Llorente, Miguel Burdeos, Miki Vukovic, Toni Ferrer, Fernando Jiménez, Pipo Arnau... va por todos, desde Howard Wood a Jean Montero, pasando por los que lograron el ascenso, los Iñiguez, Solsona, Clavero, Herranz... Va por todos. Va por tí, Juan, que soñaste ganar la Copa de Europa y lo que has logrado es mucho más. Y lo que queda por venir... Muchos ya han (hemos) soñado como ganaremos la Euroliga en el Roig Arena...