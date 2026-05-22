Prioridad nacional versus prioridad plurinacional

Hay nuevos conceptos y hasta dicotomías que se inventan -o directamente se copian del trumpismo- en la también nueva política española, con su populismo de eslóganes identitarios, bajo un mundo en guerra salvaje entre las potencias capitalistas, pues el debate se centra sobre lo nacional ante lo plurinacional, dentro y fuera del reino de España, ergo la viejísima peste nacionalista a diestra y a siniestra todo lo ocupa, como obscuro objeto de deseo ideológico por indefinido, frente a la arisca realidad de ganarse a diario las libertades.

En mí observo que la lectura de la prensa nacional-internacional me lleva menos tiempo que la de proximidad, algo que no siempre es así como sabe cualquiera que calce años a vueltas con los diarios, pues cual diría Jordi padre (el de la Madre superiora), cuyos vástagos hoy son juzgados con los habituales retrasos -no siempre- de lustros, “¿qué coño es la prioridad nacional?”; sólo cabe añadir, para cerrar tal galimatías: ¿qué narices son las izquierdas soberanistas?

Por ello fue gratificante leer al director de esta cabecera, en estas mismas páginas de opinión abiertas contra el “bloquismo” (Periodismo cercano, útil y fiable, Levante-EMV, 13-V-2026), abogar por la información sobre los asuntos cotidianos (movilidad, vivienda, sanidad, educación, política autonómica y municipal) como valor diferencial que demuestra la utilidad real del periódico (sic); una prensa que puede crecer más, según el propio Joan-Carles Martí, sin caer en la tentación de homogeneizarse perdiendo la identidad.

Lo que muchos denominamos prensa nacional, ya sea de Madrid o de Barcelona, habita pues en mundos donde cada día nos sentimos más extraños que alejados: un gobierno de coalición progresista PSOE-Sumar que trabaja desde noviembre de 2023 bajo la presión de una coalición política ultraderechista PP-Vox que no le interesa participar en nada de lo que sucede o debiera suceder en la piel de toro hasta que ellos no ocupen el mando supremo, apoyados por parte de la oligarquía económica y poderosos clanes del denominado tercer poder.

Insistimos, entre todo ello agrada observar cuando las iniciativas de cercanía informativa y de conocimiento no prosperan solamente de un modo local, sino que tienen un recorrido que trasciende las pequeñas fronteras políticas, como se demuestra en que Prensa Ibérica acaba de promover, junto a muchos, el II Foro del Noroeste en Oviedo (19, mayo), tras pasar por Galicia, y se encamina hacia el III Foro económico y social del Mediterráneo en Barcelona (17-18, junio), tras València -primero- y Málaga.

De la importancia de ambas grandes citas hemos tratado en estos textos de análisis y desde luego ha informado ampliamente, e organizado, Levante-EMV, pero la noticia es su consolidación y evolución: cuando los avances van equiparados a las ideas trazadas o se recuperan plenamente esos espacios de comunicación interterritoriales, mientras vuelven a su esplendor las clásicas vías romanas que atravesaban Hispania de norte a sur tanto por su fachada Mediterránea, vía Augusta, como por la Atlántica, vía de la Plata.

El PP no gobernará nunca sin la “vía” Vox; lo sabe Moreno en Andalucía, donde la última mayoría popular, por ¡cuatro votos! huidos a la izquierda, ya es rehén de Abascal-Feijóo en Madrid y éstos allí de Ayuso, doña limpia. Pero coincidentemente imputan a ZP, con unas grabaciones de terceros enviadas por EE UU “vía” Miami. Aciago futuro.