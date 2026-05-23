La newsletter de Joan-Carles Martí: Ejemplaridad, huelga docente y sentido común

Esta semana ha venido cargada de advertencias.

La primera lleva el nombre propio de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra sitúa al expresidente del Gobierno en el centro de una crisis de credibilidad que trasciende su responsabilidad personal y golpea de lleno al PSOE, también al socialismo valenciano. Sin olvidar la presunción de inocencia, se trata de la exigente ejemplaridad pública. El juez José Luis Calama ha citado a Zapatero como investigado en una causa por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos, y la UDEF ha registrado su oficina y empresas de su entorno familiar, según las informaciones judiciales conocidas esta semana. Pedro Sánchez puede intentar resistir, pero cada día que pase sin una salida hará irrespirable lo que quede de legislatura.

La segunda advertencia llega de las aulas. La educación pública valenciana ha entrado en una fase que ya no se puede despachar como un pulso sindical más. Miles de docentes se han manifestado de nuevo este viernes, los sindicatos reclaman volver a la negociación y el conflicto suma dimisiones de equipos directivos en centros educativos. El malestar va más allá de la subida salarial; se manifiesta en las ratios, plantillas, burocracia, infraestructuras y reconocimiento profesional. Juanfran Pérez Llorca afronta su primer conflicto serio con un sector unido, una consellera cuestionada y la urgencia de evitar que el problema se enquiste.

La tercera señal viene de Andalucía, pero interpela directamente a la política valenciana. El resultado electoral andaluz deja un PP que gana, pero pierde comodidad parlamentaria, un PSOE debilitado y los extremos con capacidad de condicionar el debate. Ese resultado es un espejo para la Comunitat Valenciana, mientras la política desde Madrid se entretiene en la confrontación, pero los grandes servicios públicos —educación, sanidad, vivienda, dependencia, territorio y emergencias— se deciden en las autonomías. La ciudadanía puede soportar el ruido durante un tiempo, pero no indefinidamente. La política que se desentiende de la cotidianeidad acaba convertida en espectáculo.

También el PSPV aparece en el centro de esta semana incómoda. La relación de Zapatero con el socialismo valenciano ha sido larga, intensa y políticamente relevante. Precisamente por eso, el silencio o el cálculo táctico no bastan. Cuando una figura de esa dimensión queda tocada por una investigación judicial, la factura no la paga solo una persona: la paga todo un ecosistema político que hizo de esa cercanía una credencial.

La semana deja pocas certezas, pero una muy clara: resistir no es gobernar. Gobernar es anticipar, escuchar, pactar y decidir. Y cuando la política olvida ese orden, la realidad se encarga de recordárselo.

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