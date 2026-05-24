¿Otros 50 años de Ford en Valencia?

Pronto se cumplirán 50 años de Ford en Valencia. Desde aquellas primeras imágenes de la fábrica en blanco y negro todo ha cambiado a nuestro alrededor; los coches, las personas, y el mundo en general. Sin embargo, si Almussafes sigue siendo hoy el gran motor industrial de la Comunitat Valenciana se debe a que hemos sido capaces de mantener intacta nuestra “esencia”.

Esa esencia, no es otra que la capacidad de adaptarnos a las circunstancias a través de la negociación, por muy compleja, incierta o conflictiva que pueda resultar la situación de partida. Especialmente desde los años 90 hasta la actualidad, nuestra factoría ha experimentado transformaciones profundas. Y sabemos bien que cualquier acontecimiento que sucede en Ford tiene una repercusión directa no solo en miles de familias sino en la opinión pública, y también en el tejido económico valenciano.

En esta reciente etapa, -no sólo Ford en Valencia-, la industria del automóvil a nivel global está atravesando una metamorfosis sin precedentes. En medio de este cambio de paradigma hacia la electrificación y las nuevas movilidades, ha quedado claro que resulta imposible sobrevivir sin alianzas, y sin visión estratégica. Por eso, cabe resaltar que una fábrica de automóviles no se vende ni se trocea como si fuera una vivienda por habitaciones; requiere certezas a largo plazo.

Aquí en Valencia, con los elementos de juicio de que disponíamos, y avalados por la experiencia de décadas, tomamos decisiones difíciles. Dimos los pasos en la dirección correcta cuando alcanzamos entre UGT y la dirección en Europa, el Acuerdo por la Electrificación.

Aquel Acuerdo, sumado a la consecución del Mecanismo RED, y nuestra tradicional paz social demostró ser nuestro salvoconducto. Ha sido el blindaje necesario para mantener la fábrica en pie, mientras Ford Motor Company decidía qué hacer con su negocio en Europa.

Y ese momento ha llegado. El Presidente de Ford Europa Jim Baumbick que parecía haber decepcionado en las expectativas en su reciente visita a Almussafes, confirmó este mismo lunes el nuevo modelo multienergía de la familia Bronco. Además, sumados a los dos modelos que fabricará en alianza con Renault, también ha anunciado dos vehículos adicionales 100 % Ford para fabricar en Europa, que en opinión de la sección sindical de UGT-Ford encajan perfectamente en nuestra fábrica, y vamos a pelear por ellos. Con estas confirmaciones sobre la mesa se van apagando los discursos de algunos agoreros: aquellos que, instalados en el ruido, predecían el fin de nuestra fábrica.

Ahora, el siguiente paso es claro. Toca sentarse a negociar la renovación del Acuerdo por la Electrificación, ese próximo Acuerdo que nos ha de llevar a la década de los 2030, con un doble objetivo irrenunciable: mantener la estabilidad industrial de la fábrica y fundamentalmente garantizar el poder adquisitivo, aumentando los salarios de la Plantilla, tras los esfuerzos realizados.

Para abordar este escenario, desde UGT hemos convocado una gran asamblea de afiliadas y afiliados. Lo haremos como siempre hemos trabajado en esta casa: enfocando con las “luces largas”, con la intención de alumbrar un futuro que traerá muchos cambios, sí, pero también inmensas oportunidades a las que, de nuevo, demostraremos que somos capaces de adaptarnos.

Estamos a las puertas de garantizar miles de empleos directos e indirectos, y de asegurar una actividad económica vital para Valencia durante la siguiente década. El tiempo, el trabajo duro de todos, y nuestra capacidad de mantener la esencia de la negociación dirán si estamos listos para, ¿por qué no?, iniciar otros 50 años de Ford en Valencia.