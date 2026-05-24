Magister y minister

En una ya lejana movilización de los estudiantes valencianos –se hablaba de “primavera valenciana” para el caso– cayeron en la cuenta de que es bueno gasearse un poco con una mezcla de bote de humo y fluido lacrimógeno: es el acceso a la condición adulta. Entonces, con el ambiente del 15-M en el asfalto, había predisposición a las peroratas de naturaleza épica. Ahora no, no ha hecho falta, pero la palanca razonante ha vibrado con la unidad lo que significa, también, que se engullen demasiados sapos o como dicen los enseñantes que el animal verde y verrugoso acude en nuestra ayuda cada vez que hay desánimo, o desconocimiento, o consultas a realizar y psicólogos a quienes recurrir in extremis.

Uno de esos sapos fue, en su día, el que saltó cuando en los despachos del Consell aprobaron la inclusión educativa, pero al parecer no les dejaron, no quisieron o no pudieron prever los fondos para la inclusión para que los discentes tengan volteo de campanas.

Con este sondeo o con cualquier otro existe la evidencia de que en ningún rincón del aparato educativo valenciano se dan los mínimos estándares para conducir a sus chavales y a sus profesores a sitios razonablemente confortables: que no se desplome el falso techo o que la cocina no tenga cocinero y la nevera esté vacía; que haya comida y frigorífico y hasta horno, pero que no funcione.

Estas penurias cotidianas nos ayudan a pintar el cuadro de los “mínimos docentes”. Era famosa la falta de unidad de todo tipo de valencianos, de modo que aún no sabemos de que pie cojea don Rodrigo ni la variante dialectal de la que se vale el visigodo. No ha dejado de brillar este factor de unión de docentes y discentes que se reunieron en forma de manifestación colosal. Ya sabemos que el magister siempre fue más importante que el minister a quien se le pone cara de director general y contable. Y sabemos que la importancia del maestro presupone ganarse bien la vida, aunque moleste a los del martirio. Eres importante cuánto más cobras y si te falta espacio de justificación, si eres sabio, importante, cauteloso y nada o poco dogmático, tendrás que recurrir a esa instancia superior que responde al nombre de maestro.